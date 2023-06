Johan Vásquez siente que en la Selección Mexicana no es valorado y se queja de maltrato, pues no juega pese a estar en Europa.

Johan Vásquez, defensa central del Cremonese de Italia, no ha sido tomado en cuenta para ser titular en los dos últimos torneos oficiales de la Selección Mexicana como lo fueron Qatar 2022 y la Liga de Naciones de la Concacaf.

El zaguero surgido de Rayados de Monterrey y que también milito en el Club Pumas, siente que de alguna forma es maltratado porque hay otros futbolistas que no tienen los mismos méritos que él, y sí son tomados en cuenta.

Aunque siente que no es personal, señaló que hablará con Diego Cocca, técnico nacional, para conocer cuál es la situación.

Johan Vásquez se siente olvidado en Selección Mexicana

A pesar de que juega en Europa, en el futbol de Italia, Johan Vásquez se siente olvidado y despreciado por los técnicos de la Selección Mexicana.

Al término del juego ante Panamá, el central Johan Vásquez dijo lo que sentía al llegar a la Selección Mexicana:

“Me causa un poco de molestia. Todos queremos jugar”, mencionó.

Recordó que cuando “estaba en México no jugaba cuando venía a la Selección, me decía a mí mismo que trataría de ir a Europa para ganar esa jerarquía, hoy en día no cambia esa situación”.

A pesar de todo, considera que es un jugador que suma: “no es que sea un Rafa Márquez para cambiar la situación, pero siempre pongo lo mejor para el equipo”.

Por esa razón, tratará de hablar con los responsables de la Selección, “para que se pongan en mi situación, contarles un poquito de como he pasado los últimos dos años porque han sido difíciles con descensos, el idioma, la Liga, voy a reportar con el Genoa, pero no sé si me voy a quedar ahí”.

¿Qué le espera a Johan Vásquez?

Johan Vásquez vivió su segundo descenso consecutivo en la Serie A de Italia, primero con el Genoa y después con el Cremonese donde se encontraba a préstamo.

Ahora que terminó la temporada en Italia y el Cremonese descendió, el mexicano Johan Vásquez tiene que reportarse con su antiguo club , que recuperó la categoría, para saber qué será de su futuro.

