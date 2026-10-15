El regreso de José Juan Macías a las canchas está cada vez más cerca después de permanecer casi un año fuera de actividad por una grave lesión en la rodilla.

El delantero mexicano volvió a entrenar sobre el terreno de juego con los Pumas y podría reaparecer en uno de los partidos más esperados del Apertura 2026: el Clásico Capitalino frente al América.

¿Cuál sería la fecha para el regreso de JJ Macías con Pumas?

De acuerdo con información publicada por TUDN, JJ Macías tendría como posible fecha de regreso el próximo 7 de noviembre, cuando el conjunto universitario reciba a las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 16 del torneo.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su disponibilidad, las imágenes compartidas por el propio futbolista alimentaron la ilusión de verlo nuevamente en competencia.

A través de sus redes sociales, JJ Macías publicó fotografías de su entrenamiento en el campo acompañadas del mensaje “Tic Toc” y un reloj de arena, una señal de que su recuperación se encuentra en la etapa final.

JJ Macías vuelve a entrenar con Pumas y podría reaparecer ante América. (@jjmacias9)

JJ Macías no juega con Pumas desde 2025

La última aparición de JJ Macías quedó marcada por una lesión sufrida el 8 de noviembre de 2025, durante el encuentro entre Pumas y Cruz Azul, disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

En aquella acción, un futbolista del conjunto celeste cayó sobre la rodilla del delantero, provocándole daños de gravedad: ruptura completa del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial.

Desde entonces, JJ Macías ha trabajado para superar una de las lesiones más complicadas de su carrera, marcada por constantes problemas físicos que han frenado su continuidad.