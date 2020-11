El jugador de Rayados aseguró que se encuentra feliz en Monterrey, por lo que aunque le ofrecieran jugar en el Rebaño, diría que no.

Hace varios años se decía que jugar en las Chivas de Guadalajara era el máximo honor que podía tener un futbolista mexicano; no obstante, para Jesús Gallardo no es así, pues aunque tuviera una gran oferta para jugar en el Rebaño, diría que no.

El actual jugador de Rayados se encuentra muy feliz viviendo en Monterrey, por lo que no quisiera ir al conjunto de Chivas, equipo con el que ya se le ha vinculado en ocasiones anteriores.

"Si ahorita me ofrecieran jugar en Chivas, la verdad diría que no, me encanta Monterrey, estoy muy feliz. Sabemos que Chivas y Rayados son clubes muy importantes", indicó en entrevista para Fox Sports.

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 4, 2020

Y es normal que Gallardo no quiera ir a las Chivas, tomando en cuenta que Rayados es uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano, tanto económica como deportivamente y muestra de ello es que el club regio es el actual campeón Liga, Concachampions y jugará por la Copa.

Jesús Gallardo: "Pocas vacaciones para el desmadre"

Precisamente el equipo de las Chivas está en el ojo del huracán por las indisciplinas de sus jugadores que ya ha derivado en las bajas de varios de ellos, como Dieter Villalpando, Javier 'Chofis' López, entre otros.

Sobre este tema, Jesús Gallardo señaló que los futbolistas profesionales tienen muy pocos días para descansa a irse de fiesta sin tener que preocuparse; sin embargo, aseguró que así es la vida de un jugador, por lo que deben aceptarlo y saber comportarse.

“El futbol es nuestro trabajo. Para distraernos o el desmadre tenemos vacaciones que son pocas, pero es la carrera de un futbolista y si esto es lo que nos gusta tenemos que apegarnos a ella", agregó.

Jesús Gallardo ha jugado 12 partidos con Rayados en este Apertura 2020, 11 de ellos como titular. No ha marcado gol, pero acumula tres asistencias.