ElTuca Ferretti hizo lo inimaginable, pues perdió su bigote todo por una apuesta, todo fue por el campeonato del Club América.

Como bien es sabido, el Tuca Ferretti apoyaba al Club Tigres en la gran final contra el Club América, pero las cosas no se dieron para el cuadro felino y como parte de la apuesta, el Tuca Ferretti tenía que rasurarse el bigote.

Fue en pleno programa en vivo de Futbol Picante que Álvaro Morales fue el encargado de tomar la rasuradora y pasarla por su bigote durante la transmisión.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos no creyeron que el ex entrenador fuera a cumplir con su promesa.

Sin embargo, el Tuca terminó muy feliz la apuesta y con un abrazo con Álvaro Morales, quien también se tomó con humor dicho momento en el programa.

Fans opinan sobre la apuesta del Tuca Ferretti

Los fans de Futbol Picante, opinron sobre la apuesta que cumplió el Tuca Ferretti y mencionaron que fue un momento entretenido dentro del programa.

“Jajaja buena dupla la del inmamable Alvarito y el profesor, le habla de usted pero se tiran buena carrilla, siempre respetándolo al máximo, gran acierto de ESPN”, se lee.

“Ese es un hombre que cumple su palabra, no como otro cagón que dijo que cancela su cuenta si le mostraban un DT más cagón que el Tano, puñetas”, escribió un usuario.

“Ricardo Ferreti cumplió su palabra y pagó la apuesta que hizo con Álvaro Morales porque el América le ganó a sus Tigres, ya le quitaron el bigote al Tuca JAJAJAJA es cine”.

Club América en el Apertura 2023

Club América finalmente levantó la 14 tras vencer a Club Tigres en el Estadio Azteca.

En los tiempos extras, los azulcremas le dieron la vuelta al encuentro y anotaron 3 impresionantes goles que hicieron estallar el Coloso de Santa Úrsula.

