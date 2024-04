Javier Aguirre se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera debido a que consiguió que el Mallorca alcanzara la Final de la Copa del Rey, y tras la crisis de la Selección Mexicana, los fans ya lo piden para relevar a Jaime Lozano.

Jaime Lozano no ha podido sacar los resultados esperados en la Selección Mexicana por lo que los fans piden que Javier Aguirre tome el mando del seleccionado nacional rumbo al Mundial de 2026.

Javier Aguirre está a horas de disputar su segunda Final de Copa del Rey al mando de un cuadro español de Primera División, pues su Mallorca se medirá ante el Athletic Club.

“Yo no estoy nervioso, pero puedes preguntarle a mis jugadores, esos cabrones si lo deben de estar”, dijo Javier Aguirre cuando se le cuestionó sobre su nerviosismo previo a la Final.

Javier Aguirre revela si la Selección Mexicana ya lo busco para el Mundial del 2026

Javier Aguirre dio una conferencia este viernes previo a la Final de la Copa del Rey ante el Athletic Club en la que reveló si la Selección Mexicana ya le marcó por teléfono para ficharle.

Una reportera en la sala de prensa fue audaz al preguntarle directamente sobre la Selección Mexicana y si estaba esperando su llamada, a lo que Javier Aguirre respondió con total ironía:

Reportera: “¿Está usted esperando una llamada de la Selección Mexicana?”



Javier Aguirre: “No, no, mi mujer está aquí, mis hijos están aquí, no me va a llamar ni Dios”.



La respuesta del Vaso Aguirre sorprendió y causó risas a los periodistas que se encontraban en la sala por lo que podemos asegurar que Javier Aguirre no ha sido buscado por la Selección Mexicana.

¿Javier Aguirre renovará con el Mallorca?

Javier Aguirre también fue cuestionado sobre si el Mallorca ya le ofreció una renovación de contrato para las siguientes temporadas, a lo que el Vasco Aguirre respondió:

“No, no me han ofrecido la renovación”, dijo Javier Aguirre, quien seguramente esperará a la Final de la Copa del Rey para renovar con el equipo.