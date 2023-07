Hace algunas semanas, salieron a la luz rumores de que algunos jugadores no estaban cómodos en la Selección Mexicana cuando estaba Diego Cocca, pero Javier Aguirre confirmó essa teoría.

Y es que, Javier Aguirre dio un panorama general de lo que sabe de la Selección Mexicana actualmente y aseguró que los jugadores están más vulnerables con las redes sociales y eso afecta su estado de ánimo.

“Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible”, dijo a David Faitelson.

Por otro lado, el Vasco mencionó que hay algunos jugadores que están en Europa y han epresado su inconformidad con estar en la Selección Mexicana por las constantes críticas.

“De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo. Les digo que, ‘tienes que ir hijo, es tú país, no seas ingrato’. En la Selección tienes que tener personalidad”, agregó.

Javier Aguirre dice que los jugadores de la Selección Mexicana están preocupados

Javier Aguirre, también contó su percepción de los jugadores en la Selección Mexicana y dijo que muchos de ellos van nerviosos al Tri, debido a que se ha vuelto “resultadista”.

“Pasa que están perdiendo, creo, la ilusión por venir a jugar, digo por los europeos. Hablaba con mis jugadores en Monterrey, no digo que vayan nerviosos a la Selección, pero iban inquietos, estaban preocupados porque nos hemos vuelto resultadista”, mencionó.

Javier Aguirre revela por qué no llegó al Club América

Javier Aguirre renovó con el Mallorca y aseguró que se siente bien con el esqueña de trabajo y por eso rechazó al Club América.

“Estoy a gusto con mi trabajo. Aquí estoy muy contento. Habrá un día peor que otro, pero mi mujer y yo estamos felices en Palma, en Baleares. El club me facilita todo, estoy cómodo con el equipo”.

