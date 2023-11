Jaime Lozano finalmente rompió el silencio y explicó la razón por la que Santiago Giménez no es inamovible en Selección Mexicana.

El técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano dijo que Santiago Giménez tiene un gran nivel en el Feyenoord , por lo que los fans lo pedían como titular indiscutible.

No obstante, el estratega fue reventado cuando lo ponía en el XI inicial, pero el Jimmy aseguró que aunque no fuera titular siempre, Santi siempre tenía minutos con él.

“Creo que va muy bien (Santiago), exageradamente bien en el Feyenoord. El equipo juega muy bien. Me preguntan mucho y sé que me cuestionan mucho porque no son titulares, pero siempre juega conmigo”, mencionó el DT para Hugo Sánchez Presenta.

Jaime Lozano. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Jaime Lozano sobre Henry Martín en la Selección Mexicana

Por otro lado, Jaime Lozano mencionó que a Henry Martín también le dio minutos pues ambos son grandes delanteros y merecían jugar.

“Al final agarré un equipo, una Copa Oro donde estaba Henry y nos entendía mucho más porque habíamos trabajado con él y venía también de un campeonato de goleo. Entonces, les traté de dar minutos a los dos porque los dos son grandes delanteros”, dijo.

Jaime Lozano también fue sincero y dijo que le gustaría ver a Giménez en una liga de mayor jerarquía, pues aunque la Eredivisie es una buena liga, aseguró que puede ir a un lugar mejor.

“Sería bueno que Santi pueda ir a un futbol, o sea una liga un poco más arriba del holandesa, que me parece una gran liga, pero creo que el derecho de piso ya lo pagó o lo está pagando en Europa y le vendría bien esa subir un escalón también en cuanto a liga”, sentenció.

Jaime Lozano sobre Julián Quiñones

Finalmente, Jaime Lozano expresó que decidió incluir a Julián Quiñones pues le vio las ganas e ilusión de jugar con la Selección Mexicana.

“Ya habíamos escuchado por medio de la prensa que él quería jugar para la Selección Mexicana. Entonces nos juntamos, nos ratificó eso que él desde muy joven llegó para Tigres, que ha hecho su carrera aquí, que él está muy ilusionado con poder regresarle a México lo que lo que le ha dado en cuestión personal y profesional”, agregó.

