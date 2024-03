Jaime Lozano no dio tregua a la polémica en la posible incorporación de Luis Ángel Malagón en el arco titular de la Selección Mexicana y afirmó que su arquero titular es, y seguirá siendo Memo Ochoa.

El momento que vive Memo Ochoa con la Salernitana ha provocado que varios medios y aficionados piden la salida del arquero jalisciense y le den chance a Luis Ángel Malagón, pero para Jaime Lozano no hay otro más en su mente.

Jaime Lozano sabe de las cualidades excelsas de Memo Ochoa, quién ha forjado una de las mejores carreras, si no es que la mejor, en la historia de un arquero mexicano, además de que busca llegar a su sexta copa del mundo.

Memo Ochoa sigue aferrado a ser el titular de la Selección Mexicana, una decisión que tiene el respaldo de Jaime Lozano, quien aseguró que Memo será el titular ante Panamá en la Nations League.

Jaime Lozano asegura que no hay jerarquías en la Selección Mexicana

A pesar de que en los últimos años se le acusa a los entrenadores de la Selección Mexicana de respetar jerarquías en sus jugadores, Jaime Lozano asegura que eso no sucede en su gestión y reafirmó a Memo Ochoa como titular.

“Hay jugadores que te brindan más en el terreno de juego que no tiene nada que ver con las jerarquías, Memo Ochoa es alguien que ha dado y nos seguirá dando frutos con la Selección Mexicana”: Jaime Lozano.

Hay tres porteros de buena calidad para Jaime Lozano pues en su criterio como entrenador de la Selección Mexicana asegura que Luis Ángel Malagón y Julio González vienen haciendo las cosas bien, aunque la posición de Memo Ochoa es inamovible.

“Luis Ángel Malagón no me ha sorprendido, no tiene techo, ha demostrado que tiene las cosas claras, cuando él esté en la portería va a responder como lo hace en el Club América, pero hoy el titular es Memo Ochoa”: Jaime Lozano.

¿Dónde ver el partido de México contra Panamá?

México deberá conseguir la victoria en la Semifinal de la Nations League ante Panamá en un partido que se disputará el jueves 21 de marzo del 2024, un encuentro que le podría costar el puesto a Jaime Lozano.

Jaime Lozano no tiene su lugar asegurado en la Selección Mexicana pues varios de sus detractores quieren verlo caer ante Panamá para hacer un cambio drástico en México.