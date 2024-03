La relación entre México y el el argentino, Tata Martino, terminó completamente destrozada después de Qatar 2022, ahora, Edson Álvarez reveló algo que pone en duda muchas cosas.

Y es que se dice que cuando Argentina enfrentó a México, el Tata Martino entregó el partido a su selección natal, y Edson Álvarez acrecentó el rumor.

Ya que existieron conductas extrañas del Tata Martino ese día, en la cancha y fuera de ella. Para empezar, en el Argentina vs México, cambió la alineación completamente.

Ese encuentro, que era el segundo de Fase Grupos, colocó una defensa de 5, algo que saltaba por inusual, además, jugó sin un delantero centro, a pesar de tener 3 en la banca.

Y por último, la polémica declaración de Edson Álvarez, que en ese momento se encontraba en el Ajax de los Países Bajos.

¿Qué pasó entre Álvarez y Martino en el Argentina vs México de Qatar 2022?

Edson Álvarez es uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad, no es nuevo, en Qatar 2022 ya lo era y Tata Martino lo sabía.

Incluso, Edson Álvarez era uno de los futbolistas con más minutos en la era del Tata Martino en la Selección Mexicana, hasta que en el Argentina vs México, todo cambió.

La declaración de Edson Álvarez lo explica: “tenía una gran relación, una gran relación, de que venía conmigo y charlábamos, compartíamos ideas. Él (Tata Martino) es una persona que le gusta mucho hablar de futbol y le interesaba mucho el modelo del Ajax, entonces compartíamos muchas cosas.”

Después, el mediocentro mexicano comentó que todo cambió en el día del partido de México vs Argentina: “yo me consideraba con muchas posibilidades para ser titular, y contra Polonia todo bien. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un…desconocido, como si no existiera.”

“No inicié, no jugué”, después el entrevistador, que era el Burro van Rankin comentó: “es un misterio lo que pasó en ese partido con el Tata Martino”, por supuesto sugiriendo que el exDT de la Selección actuó muy extraño.

Edson Álvarez reveló en exclusiva con @burrovan que el Tata Martino lo trató como un desconocido el día que jugaron @miseleccionmx vs Argentina en Qatar 2022.



Martino nunca le dijo por qué no entró a ese juego, sólo le bajó la mirada.



pic.twitter.com/8YAxsnjfQf — Alvaro Cruz Santibáñez 🍿 (@AlvaroCruzS) March 19, 2024

¿Cómo terminó el México vs Argentina de Qatar 2022?

México y Argentina se enfrentaron en el segundo partido del Grupo C en Qatar 2022, los equipos llegaban con la urgencia de ganar, si no, por lo menos de empatar.

Sin embargo, la victoría la consiguió Argentina con un gol de Lionel Messi y Enzo Fernández. Actualmente, no se saben las razones que hizo que el Tata Martino cambiara su idea tan drásticamente.