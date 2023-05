El Inter de Milán recibió al AC Milan en el partido de la semifinal de vuelta de la Champions League, sin duda alguna fue un duelo lleno de emociones y acción.

Y es que, en el partido de ida, el Inter de Milán consiguió una ventaja de 2 goles como visitante, por lo que llegó a la vuelta en casa con un pie en la final de la Champions League.

No obstante, en el partido de vuelta se esperaban más emociones pero no fue así, al menos no en la primera mitad, pues no hubo goles.

El Inter de Milán fue mucho más ofensivo durante casi todo el encuentro y finalmente Lautaro Martínez aumentó la ventaja en el marcador global al minuto 74 con una increíble definición.

Inter de Milán: ¿Cuándo fue la última vez que llegó a la final?

El Inter de Milán es el primer equipo clasificado a la gran final de la Champions League, el cuadro italiano llegará a una final después de 13 años.

Y es que, la última vez que llegó a dichas instancias fue en la temporada 2009-2010. Ahora tendrá que estar pendiente del equipo al que se enfrentará, el cual se define este miércoles.

Real Madrid (Jose Breton / AP)

Champions League rumbo a la gran final

Falta poco para que se definan los equipos que avanzarán a la gran final de la Champions League, solo falta la otra llave entre el Real Madrid y el Manchester City.

Cabe recordar, que el Manchester City y el Real Madrid quedaron empatados 1-1 en el partido de ida, por lo que todo se definirá en la vuelta, con el cuadro inglés como local.

La final está programada para llevarse a cabo el próximo 10 de junio a las 13:00 horas tiempo del centro de México, pero aún falta un rival por definir.

Mientras tanto, el Real Madrid se enfrentará al Manchester City este miércoles 17 de mayo a las 13: horas tiempo del centro de México, de ahí saldrá el próximo rival del Inter de Milán.

