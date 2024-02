La periodista Inés Sainz por fin rompió el silencio en torno a las agresiones que sufrió por parte de Christian Martinoli, Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson, aunque a éste último ya le había contestado una disculpa que le ofreció.

Recordemos que hace unos días se filtró un video, grabado durante Qatar 2022, en el cual Christian Martinoli, Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson hablan mal de la periodista Inés Sainz.

Ante ello, el primero en salir a dar la cara fue David Faitelson, quien le ofreció una disculpa pública a Inés Sainz, además de reconocer que es una de las periodistas más reputadas del medio deportivo.

Sin embargo, ni Christian Martinoli ni Luis García y tampoco José Ramón Fernández han salido a dar una explicación o disculpa luego del video filtrado en donde afirman, entre otras cosas, que Inés Sainz no es buena compañera.

¿Qué dijo Inés Sainz sobre agresiones Christian Martinoli, Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson?

Inés Sainz habló con la revista TV Notas y aseguró que no le afectan los comentarios realizados por Christian Martinoli, Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson.

Y es que, aseguró, está “acostumbrada a vivir en un mundo de hombres”. Cabe señalar que Inés Sainz fue de las primeras periodistas en abrirse camino en el heteropatriarcal mundo deportivo.

“No creo que se deba satanizar las cosas. Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres y a mí me tocó que no sería sencillo desde el principio de mi carrera”, comentó Inés Sainz al respecto.

Sin embargo, lejos de guardarles rencor a Christian Martinoli, Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson, Inés Sainz aseguró que son periodistas muy valiosos para la escena.

“Los cuatro son para mí unos periodistas muy valiosos. Cada uno ha sabido ser auténtico y han forjado su trabajo desde hace muchos años. He tenido la fortuna de trabajar con los cuatro”, mencionó.

Inés Sainz ha podido entrevistar a grandes cracks

Inés Sainz es conocida por sus entrevistas a personajes del mundo deportivo de alto perfil, pues ha estado con figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, algo que, por cierto, ni Christian Martinoli, Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson pueden presumir.

“Yo sé quién soy. Mi trayectoria me avala. Las más de 500 exclusivas las he conseguido sola. Estoy convencida de qué hasta en las mejores familias pasan cosas. Yo prefiero enfocar mi trabajo y esfuerzos a cosas positivas”, comentó.

En torno a las posibles disculpas y a la hecha por David Faitelson, Inés Sainz optó por no juzgar el comportamiento de sus otrora compañeros.

“Yo no los juzgo, prefiero quedarme con lo vivido más que con un simple momento. La gente me conoce, durante estos años solo he recibido ese cariño”, finalizó.