La escena de un niño tacleado por entrar a la cancha de Rayados de Monterrey, en un partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad provocó indignación en las redes sociales.

Durante el calentamiento de los equipos que estaban por enfrentarse en la cancha de Monterrey, un niño ingresó a la cancha, pero cuando estaba a punto de llegar a uno de los jugadores del Atlético de Madrid, fue tacleado por un elemento de seguridad.

La acción estuvo tan violenta, que hasta los jugadores del Atlético de Madrid se sorprendieron, incluso uno de ellos se acercó al niño para percatarse de que estaba bien tras ser tacleado.

Tacleada a niño provoca indignación y polémica en las redes sociales

Ser tacleado por un elemento de seguridad fue una dura lección para el niño, pero en las redes sociales, la acción provocó indignación por parte de algunos usuario de Twitter.

“No son maneras de tratar a un niño, se entiende que no está bien, pero no es necesario manejarlo así, no son las formas”, escribió un tuitero respecto a la tacleada que sufrió el menor por saltar a la cancha, algo que no está permitido.

“Muy mal el trato al morro, pero el morro al meterse al campo ya está infringiendo un reglamento, aunque no era la manera de agarrarlo”, advirtió otra persona en respuesta a la publicación del video.

En ese sentido, otro usuario justificó la acción. “La gente de seguridad hace su trabajo, deben detener a cualquiera que invada la cancha y que intente llegar a los futbolistas. Nadie sabe qué intenciones tiene, no importa si es un chamaco”.

Otro tuitero recordó que el estadio fue rentado. “Pero el equipo externo de seguridad exageró en las formas, pero todos seguimos órdenes”.

Otro niño fue derribado y salió en camilla del estadio de Rayados de Monterrey

El niño tacleado mientras se acercaba a los jugadores del Atlético de Madrid, no fue el único que entró a la cancha de Rayados de Monterrey, ya que hubo uno que hasta salió en camilla del estadio.

De acuerdo a la cuenta de Twitter San Cadilla El Norte, la persona que salió en camilla tuvo que ser hospitalizada para revisión, tras el trato que recibió por personal de seguridad del club Real Sociedad, luego de entrar a la cancha.

“Deberían vetar del estadio, a los que se metieron, a los papás de los niños que se metieron, porque en ningún lado está permitido”, lanzó un usuario de Twiter en respuesta a esa publicación.

Los reclamos a los padres del niño que salió en camilla fueron la constante en las respuestas. “Pobre niño, pero aquí la culpa la tienen sus padres al permitir dejarlo saltar a la cancha cuando se sabe que no deben de hacer eso. Ojalá no sea mayor la lesión del niño”.

“Mal el guardia y mal los papás por dejar que se metiera a la cancha”, “Todos vimos en el estadio, era un menor no más de 13 años, y lo lastimaron. No se vale”, fueron otros comentarios.

La persona que salió en camilla tuvo que ser hospitalizada para revisión, tras el trato que recibió por personal de seguridad de la @RealSociedad, luego de entrar a la cancha. pic.twitter.com/EsnZ2RfIWQ — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 3, 2023

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok