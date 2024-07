La Selección de Argentina está a punto de jugar las semifinales de la Copa América 2024, la fase del torneo donde los directivos del futbol mexicano prometieron que estaría la Selección Mexicana.

Aunque para todos los aficionados la Selección Mexicana se fracasó en la Copa América 2024, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección de Argentina elogió el nivel del Tri.

En la conferencia previa al partido de semifinal del torneo continental donde la albiceleste se medirá al combinado de Canadá, Lionel Scaloni habló maravillas de nuestro equipo.

¿Qué dijo el DT de Argentina de la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa América 2024?

La Selección de Argentina enfrentará a Canadá en las semifinales de la Copa América 2024, y en la antesala del evento, el entrenador del campeón del mundo habló de la Selección Mexicana.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección de Argentina, aseguró que la Selección Mexicana de Jaime Lozano mostró un buen nivel en la Copa América 2024, pues estuvo a un gol de clasificar.

“No sé quien dice que hay mucha diferencia, no la veo. México ha estado a nada de pasar, a un gol y ha tenido un buen nivel, me parece que son buenas selecciones de nivel y no menos importantes de algunas de Sudamérica”, dijo Lionel Scaloni.

“Lo mismo Costa Rica, el primer partido fue complicado yo creo que el nivel es bueno, al nivel de Sudamérica, no inferior. Estados Unidos también, creo que el nivel es muy parejo”, agregó.

¿A qué hora es y dónde ver el Argentina vs Canadá de la Copa América 2024?

La Selección de Argentina buscará su clasificación a la gran final de la Copa América 2024 en el partido de la ronda de semifinales donde se medirá a la escuadra de Canadá.

El partido de la semifinales de la Copa América 2024 entre la Selección de Argentina y la Selección de Canadá se jugará el próximo martes 9 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.