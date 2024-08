Los rumores sobre la salida de Álvaro Fidalgo de Club América estallaron en el actual mercado de fichajes, distintas versiones y diversos destinos han sido relacionados con el mediocampista español, un escenario que incomoda al ídolo azulcrema.

Álvaro Fidalgo criticó a la prensa mexicana y la forma en la que han desinformado a la afición, al lanzar distintas versiones de su salida de Club América sin tener certeza de ello.

El futbolista se dijo “firme en América”, pero no descartó el interés que ha despertado en distintas latitudes del mundo.

La crítica de Álvaro Fidalgo fue contundente, pues considera que se ha creado una novela en torno a su estancia con América y el supuesto interés de otros clubes de México y Europa.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre los medios de comunicación mexicanos?

Para Álvaro Fidalgo, los medios de comunicación han creado “una novela para ganar likes, para generar visitas y al final eso es una putada porque yo no puedo salir a decir nada, no me puedo meter en esas cosas; es crear una novela que a nadie le hace gracia”.

“No le hace gracia a los aficionados, no me hace gracia a mí ni le hace gracia a nadie. Es un tema serio y se convierte en algo que empiezan a crear (la prensa)”, enfatizó Álvaro Fidalgo.

“Hablé con periodistas en todos estos meses y les dije que están poniendo información que es falsa; nadie pone información de verdad”, fue la crítica del futbolista de Club América.

Por último, el Maguito se dijo firme en Club América aunque dejó entrever que podría cambiar la situación en las siguientes semanas.

“Sigo firme aquí, no sé lo que pasará en las siguientes semanas, habrá que hablarlo con el club, pero yo sigo firme aquí”, puntualizó.

Fidalgo ofrece su versión sobre la oferta para que deje al América y emigre a Rusia 🗣️🦅



"Me ponen fuera del club y crean una novela que no le hace gracia ni a mi, ni a los aficionados. Sigo firme aquí, saben lo que es el equipo para mí"



🔴 #ContactoDeportivo EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/lEAYzJObAj — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) August 18, 2024

Álvaro Fidalgo ha sido relacionado con el futbol de Rusia

La novela a la que se refiere Álvaro Fidalgo presentó un nuevo capítulo cuando trascendió el supuesto interés de un club de Rusia por él.

La información sobre la insistencia de un club de Rusia por Álvaro Fidalgo surgió desde Fox Sports y tomó fuerza en otros medios de comunicación.

Por su parte, André Jardine señaló que era justo que Fidalgo “tuviera sus ambiciones”, lo que despertó más rumores sobre su salida a Europa.

Lo cierto es que Álvaro Fidalgo se mantiene en Club América a pesar de todos los rumores que han surgido en torno a su carrera.