Ignacio Ambriz afirma que Chivas dejó de ser un equipo grande (VIDEO)

México.- Ignacio Ambriz calentó el partido que su equipo el León disputará ante Chivas este sábado 17 de agosto por la Jornada 5 del Apertura 2019 de Liga MX.

Y es que el estratega mexicano afirmó que el Rebaño Sagrado, escuadra a la que entrenó en 2012, ha dejado de ser un equipo grande del balompié azteca debido a sus recientes fracasos.

Por otro lado, reconoció que cuando estaba en el redil no se le dieron las cosas, aunque también aseveró que no siente que haya fracasado ya que fue poco el tiempo que le dieron.

“En Chivas no (fracasé), no logré un título pero estuve muy poco tiempo. En América sí (fracasé); llegué a dos Semifinales pero no fui campeón y realmente cuando llegas a esos equipos fracasas”.<br>

Ignacio Ambriz