Hugo Sánchez se metió en polémica luego de querer defender a toda costa a la Selección Mexicana como es su estilo, pero al hacerlo se enfrentó con Ricardo Peláez al que llamó el ‘Faitelson’ del momento, algo que enfureció a José Ramón Fernández.

Hugo Sánchez, muy ecuánime por cierto, decidió defender a Jaime Lozano y a la Selección Mexicana de los comentarios de Ricardo Peláez, a quien le dijo que se quiere parecer a David Faitelson.

Esos comentarios hicieron enfurecer a José Ramón Fernández, quien inmediatamente calmó las aguas, y le dio con todo a Hugo Sánchez por mencionar el nombre de David Faitelson en el programa.

Ricardo Peláez decidió criticar el esquema con el que juega Jaime Lozano, pero lo hizo de una forma en el que parecía molesto, algo que no le gustó a Hugo Sánchez, quien es un personaje que siempre defiende a la Selección Mexicana.

Hugo Sánchez se pelea con Ricardo Peláez por defender a la Selección Mexicana

En la mesa más picante del futbol volvió a aparecer un enfrentamiento entre sus conductores, siendo Ricardo Peláez, Hugo Sánchez, y José Ramón Fernández los actores principales y todo comenzó así:

“Quien ha apoyado al Jimmy Lozano soy yo, y quiero que siga, pero tiene que mejorar tres cosas, generar más juego, defenderse desde la delantera, y ejercer presión en el campo, tenemos que llegar a la perfección”, dijo Ricardo Peláez.

“Los ‘perfeccionistas’ queremos llegar a la perfección pero nunca va a pasar, ¿tú crees que Jaime no está trabajando? Hay que estar en los entrenamientos todos los días”, respondió Hugo Sánchez a Ricardo Peláez.

“Tú estás ahí”, contestó Ricardo Peláez, “No, no yo estoy en el programa, pero dices que Jaime esto, Jaime el otro, como si él estuviera tomando el sol con los jugadores”, mencionó Hugo Sánchez,

Hugo Sánchez le dice a Ricardo Peláez que es el nuevo ‘Faitelson’ y José Ramón Fernández explota

La pelea entre Hugo Sánchez y Ricardo Peláez llegó a tocar las fibras más endebles de José Ramón Fernández luego de que ‘El Macho’ mencionó el nombre de David Faitelson en el programa.

“Es que tu Hugo quieres aplaudir todo de la Selección Mexicana, no hay que criticarlos según tú”, le dijo Ricardo Peláez a su compañero.

“A ver, David, David, no pongas en mi boca palabras que no he dicho, yo no digo eso”, le respondió Hugo, “Estás diciendo que lo que digo es pura estupidez”, contestó Peláez.

“David Faitelson está poniendo palabras en mi boca que no he dicho”, le recriminó Hugo Sánchez a Ricardo Peláez.

“No, no, no vuelvas a repetir ese nombre, él es Ricardo Peláez”, así paró en seco José Ramón Fernández a Hugo Sánchez para terminar la pelea con Ricardo Peláez.