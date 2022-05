Hugo Sánchez llegaría al Cruz Azul si Juan Reynoso se va del equipo. Esto marcaría su regreso a los banquillo después de una década.

Sí, el viejo plan de llevar a Hugo Sánchez al Cruz Azul parece que se ha vuelto a activar, según revela el diario Récord.

Si en la máquina no continúan con el proyecto del peruano Juan Reynoso, Hugol entraría al quite y tomaría la dirección técnica del Cruz Azul.

La eliminación del cuadro celeste en los cuartos de final del Clausura 2022 ante el Club Tigres dejó muy malas sensaciones al interior del equipo capitalino, por lo que el cambio de entrenador podría ser una opción.

Cabe recordar que el paso de Juan Reynoso no ha sido malo, salvo en algunas situaciones. El ex jugador le dio el título a los cementeros después de no lograrlo en mucho tiempo.

Pero, ahora todo parece indicar que hasta los mismo aficionados ya se cansaron del sudamericano en el banquillo de su equipo.

Hugo Sánchez (Tomada de video)

Hugo Sánchez, 10 años sin dirigir

Hugo Sánchez acumula ya 10 años sin dirigir en el futbol.

Luego de salir del Club Pachuca en el 2012, el Penta cambió las canchas por las cámaras.

Desde entonces, Hugo Sánchez ha pasado por la televisión deportiva.

Ha estado como invitado en copas del mundo y de un tiempo a la fecha se ha colocado como uno de los principales comentaristas de la cadena ESPN.

Hugo Sánchez estrena serie

Hugo Sánchez ha aprovechado su faceta de analista para estrenar una serie en ESPN.

Hugol debutará en una serie de capítulos donde saldrán distintas charlas que tuvo con personajes del futbol, sobre todo mexicanos y del Real Madrid.

En los avances se ha visto que tuvo pláticas con Carlo Ancelotti, Karim Benzema, Héctor Herrera o Diego Lainez y Andrés Guardado

