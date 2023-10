Tras la noticia que dio a conocer el Club Chivas, donde señala que varios jugadore fueron separados del plantel por una indisciplina, entre ellos Alexis Vega, tras ello Hugo Sánchez reaccionó en contra del delantero y lo mandó a la mierda.

El Club Chivas fue tema del día tras dar a conocer que separó a varios jugadores del plantel, entre los cuales destaca, Alexis Vega.

En el programa de “Futbol Picante, Hugo Sánchez reaccionó a la indisciplina de delantero mexicano y lo mandó a la mierda.

El tema central en todos los programas deportivos fue el Club Chivas y la indisciplina de sus jugadores, pues cabe destacar que no es la primera vez que sucede esta situación en el rebaño.

Hugo Sánchez mandó a la mierda a Alexis Vega

Durante el programa de “Futbol Picante”, Hugo Sánchez explicó cómo se sanciona a una jugador y aprovechó para mandar mierda a Alexis Vega.

Cabe recodar que el pentapichichi dirigió al Club Pumas dentro del futbol mexicano por lo que sabe como se manejan los estatutos de un equipo.

“Yo les digo que hay tres situaciones en un reglamento interno de un equipo de futbol, en este caso en los equipos que he estado, como en Pumas, es: primera sanción, llamada de atención, segunda, multa económica fuerte y tercera te vas a la mierda”.

Las palabras dichas por Hugo Sánchez causaron efecto, pues Jorge Pietrasanta estuvo de acuerdo y expresó su molestia en contra de Alexis Vega.

"Te vas a la mier...#&%" 😳💥



HUGO SÁNCHEZ Y JORGE PIETRASANTA NO SE GUARDARON NADA SOBRE EL CASO DE ALEXIS VEGA 🔥



¡Disfruta Futbol Picante en #ESPNenStarPlus! 📺 pic.twitter.com/XTi9RhBKmj — Futbol Picante (@futpicante) October 4, 2023

Jorge Pietrasanta también mandó ala mierda a Alexis Vega

El narrador y analista de ESPN, Jorge Pietrasanta no dudó en mostrar su descontento con la situación particular de Alexis Vega, a quien mandó “A la mierda ”, debido a que no se trata de la primera vez que incurre en indisciplinas.

“Déjame decirte de Alexis, yo respeto mucho su talento como futbolista, pero no es ni una, ni dos, ni tres, y el club hace un comunicado simplemente informando que hay indisciplina, a mi no me parece mal, hace unas semanas él salió a decir en una conferencia de prensa lo que acabamos de escuchar, entonces tomo tus palabras, perdónenme pero que se vaya a la mierda, así de claro te lo digo”, dijo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok