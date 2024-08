Natanael Cano hizo historia la noche del viernes 23 de agosto con un espectacular concierto en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol y que llamó la atención hasta de los futbolistas mexicanos.

Natanael Cano es uno de los artistas mexicanos más escuchados del momento, pues fue el creador de un género musical totalmente innovador llamado “Corridos Tumbados”.

El gran alcance le permitió al joven cantante de Corridos Tumbados presentarse en el Estadio GNP Seguros en lo que él mismo denominó como “el concierto más importante de su vida”.

Sin embargo, la gran fama de Natanael Cano también le ha traído una gran cantidad de haters, como este histórico jugador de la Liga MX que lo criticó con todo.

Histórico jugador de la Liga MX critica concierto de Natanael Cano

Un histórico jugador de la Liga MX criticó el concierto que brindó Natanael Cano la noche del viernes 23 de agosto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Missael Espinoza, un histórico jugador de la Liga MX, criticó la forma de cantar de Natanael Cano y de los artistas que tuvo como invitados en su concierto.

“Vi junto a mi hijo, unos minutos, el concierto de Natanael Cano, un joven que está de moda con un tipo de música horrible. Tuvo algunos invitados para cantar a dueto, y todos cantan igual de “gacho” que él ¡Vaya manera de darle “en la madre” a la música!”, escribió Missael Espinoza en su cuenta de X.

¿Quién es Missael Espinoza, el ex jugador de la Liga MX que criticó a Natanael Cano?

Missael Espinoza no se quedó callado y criticó con todo el concierto de Natanael Cano, pero muchos no conocen la trayectoria del ex jugador de varios equipos de la Liga MX.

Missael Espinoza es un ex jugador mexicano que estuvo en varios equipos de la Liga MX, entre los que se encuentran Rayados de Monterrey, Club Chivas, Club León, Club Necaxa y Club Querétaro.

Además, Missael Espinoza tuvo participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro Estados Unidos 1991, Mundial Estados Unidos 1994 y Copa América Uruguay 1995.