Aunque en su regreso a Chivas fue presentado como figura, la segunda etapa de Chicharito en la Perla Tapatía no ha sido nada fácil, pues las lesiones no le han permitido tener continuidad y es por ese motivo que no podrá jugar el encuentro entre el Rebaño y Tigres este sábado.

Desde antes del inicio de la Leagues Cup, Chicharito fue diagnosticado con una lesión muscular y fue por ese motivo que no pudo jugar con Chivas en el torneo que fue disputado en territorio norteamericano.

Pese a que se creía que Javier Hernández ya estaría recuperado de su lesión muscular para el enfrentamiento ante Tigres, no ha entrenado al parejo de sus compañeros y está prácticamente descartado para el primer partido del Rebaño de regreso en Liga MX, por lo que la afición explotó en redes.

Chicharito se perdería el Tigres vs Chivas por lesión: Aficionados explotan en redes contra el delantero

En medio de los rumores sobre su ausencia del Tigres vs Chivas por una lesión muscular, Chicharito dio a conocer que realizará un stream en el que estará acompañado de Alan Mozo, pero este anuncio no cayó nada bien entre la afición del conjunto rojiblanco.

Varios aficionados de Chivas aprovecharon la publicación del Chicharito en X para mostrarle su molestia, pues aseguran que casi siempre está lesionado y cuando juega no marca goles.

Captura de pantalla. (X: @ATellez7881)

Captura de pantalla. (X: @vh1landero)

Captura de pantalla. (X: @elC_rojiblanco2)

Pese a que Javier Hernández jugó los primeros partidos del Rebaño Sagrado en Liga MX, desde el parón por la Leagues Cup no ha tenido más minutos.

Ante la ausencia del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, las opciones de Fernando Gago para ocupar el eje del ataque son Ricardo Marín y Armando ‘Hormiga’ González.

¿Chicharito será homenajeado por la Selección Mexicana?

Durante la presentación del juego que la Selección Mexicana tendrá en el Estadio Akron frente a Estados Unidos, Ivar Sisniega reveló que planeanhomenajear a jugadores jaliscienses que hayan portado la playera del Tri, como es el caso de Chicharito.

Sin embargo, se rumora que Javier Hernández se habría negado a ser homenajeado previo a dicho encuentro debido a que considera que todavía puede alcanzar un nivel que le permita ser convocado de nueva cuenta al Tri.

Otro de los jugadores que podrían ser homenajeados en el Estadio Akron es Andrés Guardado, quien actualmente juega en Club León pero fue formado en la cantera del Atlas.