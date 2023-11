Henry Martín sería titular en la Selección Mexicana para e partido de vuelta ante Honduras en el Estadio Azteca, Jaime Lozano haría varios cambios en la alineación.

Y es que, Jaime Lozano se está jugando prácticamente el puesto en el banquillo de la Selección Mexicana al enfrentar a Honduras, pues tienen las responsabilidad de darle la vuelta al marcador.

De acuerdo con Alejandro Orvañanos, es muy probable que Henry Martín vaya de inicio en el ataque del combinado nacional. Cabe recordar, que el jugador del Club América ha jugado 5 partidos con la Selección y anotó 2 goles en Copa Oro.

Asimismo, tuvo una trágica lesión en Leagues Cup que lo alejó de las canchas, pero volvió a la convocatoria y ahora sería pieza importante en el esquema de Jaime Lozano para enfrentar el importante reto ante Honduras.

La Selección Mexicana tiene la importante tarea de anotar mínimo 3 goles si es que quiere asegurar su pase a la Copa América, aunque se complicaron las cosas en el partido de ida.

Henry Martín (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Jaime Lozano sobre su puesto en la Selección Mexicana

Jaime Lozano por su parte, aceptó que él está la mando para dar resultados, por lo que no piensa si su puesto está en juego o no, sino solo está enfocado en el partido.

“A mi me contratan para dar resultados, pero no pienso en eso, voy día a día, partido a partido y esa mentalidad es la que me ha puesto donde estoy”, aseguró en conferencia de prensa.

Por otro lado, admitió que le tuvieron que poner el mismo empeño al partido contra Honduras, que el que le pusieron contra Alemania.

“Un tema de ambición, de ilusión, que fue lo que pusimos ante Alemania y no podemos permitirnos eso, tenemos que ser los mismos, fue lo que más me pudo haber molestado”, sentenció.

Selección Mexicana vs. Honduras

La Selección Mexicana enfrentará a Honduras esta noche en la cancha del Estadio Azteca, intentarán ir por la victoria y no complicarse su pase a Copa América.

Partido: Selección Mexicana vs Honduras

Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Azteca

Donde ver: Canal 5 y TV Azteca

