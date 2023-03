Héctor Herrera lanza dardo a la afición mexicana, después de que varios jugadores fueran abucheados en el reciente partido contra Jamaica en el Estadio Azteca.

Y es que, Héctor Herrera le lanzó un fuerte mensaje a la afición mexicana después de que quedaran empatados contra Jamaica.

En entrevista para TUDN, aseguró que el equipo en el que milita, el Houston Dynamo, nunca ha recibido una crítica, pues lo negativo son comentarios externos.

“Nunca recibí críticas, por lo menos aquí en el club o en la ciudad nunca me han reprochado nada. Creo que (las que llegan) son criticas externas que no me interesan a mí ni al club”, aseguró.

Héctor Herrera sobre el desempeño del Houston Dynamo

Héctor Herrera también habló sobre el desempeño de su equipo, el Houston Dynamo; aseguró que para que el club funcione bien, tiene que haber trabajo duro por parte de todos los jugadores, aunque también aceptó que necesitan el apoyo de la afición.

“Nosotros estamos contentos, queremos lo mejor para el club y a través de eso vendrá lo mejor personalmente. Creo que es un proceso, un proyecto que yo sé que a lo mejor se espera mucho, pero como siempre lo he dicho ‘no voy a jugar yo solo, no voy a resolver las cosas yo solo’, es un juego de equipo en el cual necesitamos de toda la gente”.

Selección Mexicana y su próximo partido

Después de las primeras dos exhibiciones de Diego Cocca, primero contra Surinam y después contra Jamaica, el técnico fue abucheado en el Estadio Azteca pues el público estaba notablemente molesto con el desempeño.

Sin embargo, tendrán una nueva oportunidad ante su acérrimo rival, Estados Unidos en un partido amistoso.

Partido amistoso

Estados Unidos vs México

Miércoles 19 de abril a las 20:00 hrs.

Estadio de la Universidad de Phoenix

