Gullit Peña está viviendo una nueva aventura en el futbol de Emiratos Árabes, pues cuando su carrera parecía perdida, el futbolista ahora obtiene un sueldo millonario en su nuevo equipo.

Sin embargo, recientemente se reveló que un equipo mexicano intentó fichar al futbolista aunque no tuvo éxito pues su decisión ya estaba tomada.

De acuerdo con Super Gol, el Club Deportivo Tepatitlán de Morelos pretendía hacerse de los servicios del futbolista.

No obstante, Gullit Peña se decantó por el Al Dhaid Sharjah de los Emiratos Árabes, donde parece tener éxito pues ya hasta lanzó su propia marca de ropa.

Eso sin mencionar su jugoso sueldo, pues se embolsa entre 20 mil y 40 mil dólares semanales, es decir cerca de 845 mil pesos. Mientras que al mes, puede alcanzar los 3.5 millones de pesos mexicanos.

Gullit Peña en el futbol mexicano

Gullit Peña es un futbolista que ha militado por diferentes equipos de la Liga MX y la Liga de Expansión, su último equipo antes de ir a tierras árabes, era del futbol de Honduras: Cruz Azul, Club Necaxa, GKS Tychy, Correcaminos, Veracruzano, FAS, Antigua GFC, CDS Vida de Honduras.

A lo largo de su carrera como futbolista profesional ha disputado un total de 335 partidos, anotó 74 partidos y 13 asistencias.

Ahora, firmó un contrato por un año y el mexicano está listo para recuperar y retomar su carrera, misma que se veía como perdida tras los escándalos que protagonizó fuera de las canchas.

Gullit Peña sobre las críticas en su contra

Gullit Peña habló para Fox Sports sobre las críticas que ha recibido tras sus apariciones en estado de ebriedad.

“Tanto me critican, la gente hablandom porque pues yo no me considero mala persona y la gente que me conoce lo sabe. A veces no tomo nada y dicen ‘no ya, el que organizó la fiesta fue él”, sentenció .