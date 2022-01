Gary Kagelmacher, ex del Real Madrid sería el nuevo refuerzo de Club León de cara al Clausura 2022 y llegaría proveniente del Peñarol.

El futbolista abandonó el conjunto uruguayo de Peñarol y los medios locales apuntan a que llegará con La Fiera.

Luego de salir del club, Gary Kagelmacher, mencionó que llegaría a un nuevo equipo que representa un reto en su carrera.

“Está casi hecho. No era mi idea irme, para nada, pero esto surgió el domingo y es una oferta muy importante y decidimos tomarla. Es un mercado lindo y un desafío nuevo. Fue de un día para el otro y se dio porque tengo cláusula. Realmente no me lo esperaba”, mencionó.

¿Quién es Gary Kagelmacher?

Gary Christofer Kagelmacher es un jugador uruguayo de 33 años que cuenta con una amplia experiencia en el viejo continente.

El futbolista comenzó su carrera en Danubio Futbol Club donde fue campeón y eso le permitió dar el salto a Europa con el Real Madrid.

En el cuadro merengue , jugó en la temporada 2008-2009 y debutó en un partido contra Osasuna. Dos años despupes se fue a Bélgica para jugar con el Germinal Beerschot en el cual se colocó como capitán.

En 2019 llegó nuevamente a su país natal, para desempeñarse en Peñarol donde ha brillado por sus actuaciones y podría llegar ahora, al futbol mexicano.

Ariel Holán (Mexsport)

Club León en el Apertura 2021

Los dirigidos por Ariel Holán llegaron a la final del torneo para enfrentar a Atlas FC; tras una final cardíaca tewrminaron cayendo frente a los rojinegros.

Sin embargo, dejaron un buen sabor de boca, por lo que estarían en busca de refuerzos que les permitan conseguir el título.

Cabe recordar, que tras el empate contra los Xolos de Tijuana, Ariel Holán aseguró que llegaría un refuerzo por las bajas que han experimentado.

“Hablábamos de algunas alternativas, el club tiene varios futbolistas en carpeta, veremos cómo se van definiendo las negociaciones”, dijo en conferencia de prensa.