José Juan Macías, aún futbolista de las Chivas estaría viviendo sus últimos momentos como jugador del Rebaño, ya que no entra en los planes de Fernando Gago para el Apertura 2024.

Cabe destacar que el delantero mexicano, José Juan Macías ya no era ni convocado por Gago incluso pese a la falta de gol de las Chivas JJ no era tomado en cuenta por el estratega argentino.

Macías de 24 años de edad estaría en busca de equipo en busca de minutos y de recuperar ese nivel que lo catapulto como una auténtica promesa del futbol mexicano.

De acuerdo al sitio especializado en cifras, Transfermarkt, José Juan tiene un valor de 2 millones de euros, por lo que su salida de Chivas parece asequible para equipos de la Liga MX.

¿A qué equipo iría José Juan Macías?

José Juan Macías ha sido muy maltratado por las lesiones, mismas que no lo han dejado brillar con Chivas, quienes ya le buscan acomodo en otro equipo de cara al Apertura 2024.

Del mismo modo, la razón por la que José Juan Macías fue borrado por Gago se debió a una discusión entre ambos, de acuerdo a Jesús Hernández. “Tuvo un roce con Gago y si no cambia la actitud con el grupo y con el entrenador no va a ser considerado. Tuvo diferencias con el entrenador. Lo peor para José Juan es que prefirieron llevar a tres porteros antes que llevar a Macías. Me dijeron ‘o cambia su actitud con el técnico o no va a ser considerado”, se mencionó en Récord.

El equipo que lleva ventaja para hacerse con los servicios de José Juan Macías es Santos, quienes se encuentran negociando con las Chivas el préstamo del delantero mexicano.

Con información de Rodrigo Camacho, las directivas de ambos clubes ya se encuentran negociando que parte del porcentaje van a pagar del salario del atacante Azteca.

🟢 José Juan Macías está muy cerca de ser nuevo jugador de @ClubSantos. @Chivas está negociando su préstamo con los de la Comarca Lagunera.



🔜 Las directivas están acordando qué porcentajes pagarán cada una del sueldo del jugador, pero siguen avanzando en las pláticas. pic.twitter.com/k5oLqTTiAj — Rodrigo Camacho (@rodrigocamacho_) June 11, 2024

¿Cuáles son los números de José Juan Macías con Chivas?

Desde su llegada al primer equipo de Chivas, José Juan Macías tuvo un desempeño aceptable, incluso llegando a alcanzar un valor de mercado de 15 millones de euros.

Con Chivas José Juan Macías jugó un total de 94 partidos, anotó en 27 ocasiones y dio solamente una asistencia.

Su mejor momento lo vivió con León, con quienes jugó un total de 40 partidos, anotó 19 goles y dio dos asistencias con los Panzas Verde.