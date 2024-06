¡Por que cambiar de televisora está de moda! Club León y CF Pachuca podrían dejar de ser transmitidos por Fox Sports y al igual que Tigres cambiar de televisora de cara al Apertura 2024.

Los incomparables recientemente anunciaron el final de su relación con Televisa y ahora comenzaran a ser transmitidos por TV Azteca; sin embargo, Club León y CF Pachuca no han hecho oficial su salida de Fox Sports, los rumores al rededor de los dos quipos hermanos han comenzado a sonar con fuerza.

Tanto La Fiera como los Tuzos podrían llegar a Televisa, para el Apertura 2024, ya que una vez finalizó la participación de ambos clubes en el Clausura 2024.

El anunció no se ha hecho oficial, aunque es probable que se haga el anuncio en los próximos días, ya la liga dará inicio el próximo 5 julio; La Copa América seguirá en curso y en caso que México no sea eliminado, los clubes no podrán contar con su jugadores.

¿Qué equipos tiene Televisa?

Televisa es la televisora más importante y la que más exposición tiene en México, además de contar con los derechos televisivos de la mayoría de los equipos de la Liga MX.

Al extenso catálogo se sumaría Pachuca y León, popr que casi toda la Liga se vería a través de Televisa, sea Canal 5, Canal 2, TUDN y/o Vix, entre alguna otra variante de la televisora.

A continuación te explicamos que equipos tiene Televia, su canal por cable y su plataforma de Streaming.

Vix Premium

América

Cruz Azul

Pumas

Santos Laguna

Atlas

Toluca

Rayados

Necaxa

Tigres de la UANL

Club Juárez

Xolos

Querétaro

Mazatlán

Puebla

Mientras que TUDN cuenta con:

TUDN:

La siguiente semana se hace oficial el regreso del Clubes León a una cadena de TV abierta que está por Chapultepec 18 — Edgar Armendariz (@earmendarizm) June 7, 2024

¿Qué sigue para Pachuca y León?

Fue John Sutcliffe, periodista de ESPN, quien informó que los equipos de Grupo Pachuca, León y Pachuca se encontraban buscando televisora, ya que ahora eran agentes libres, al no renovar con Fox Sports en cuanto el Clausura llegase a su fin.

Ahora ambos equipos podrían ser parte del ‘monopolio’ futbolistico de Televisa; es probable que Azteca quede descartado debido a que el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez rompiera relaciones con la televisora del Pedregal en el ya lejano 2014.