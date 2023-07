La futbolista Joseline Montoya ha sido catalogada como una traidora al Club Chivas, ya que rompió su promesa y aceptó contrato con el Club Tigres.

Por medio de sus redes sociales, el Club Chivas despidió a la jugadora Joseline Montoya, deseándole la mejor de las suertes en su equipo, pero no sin antes mencionar que ella les había dado su palabra que en México sólo jugaría para el cuadro tapatío. Al final todo fue una mentira y se fue al Club Tigres.

En un comunicado, el Club Chivas expresó su desacuerdo con las acciones de la atacante: “Joseline tuvo el aval de la directiva de Chivas Femenil para explorar las ofertas que se le hablan presentado para continuar su carrera en el extranjero”.

La promesa que dio Montoya junto con su representante Arkaitz Coca Acedo , fue que en caso “de que no firmara acuerdo con un equipo del extranjero, la primera opción para seguir su trayectoria en la Liga MX Femenil sería el Rebaño Sagrado”.

Y al final de cuentas: “Con poco tiempo por delante para el cierre de registros de la Liga MX Femenil, la jugadora y su representante le informaron al club que aceptaron una propuesta de otro equipo de México, hecho que dejó sin margen de maniobra a nuestra institución”…

Ese otro equipo fue el Club Tigres.

Jugadora que “traicionó” al Club Chivas, se defiende

Joseline Montoya, que ha sido acusada por el Club Chivas de traicionarlos al firmar con el Club Tigres, cuando dijo que se iría a jugar a Europa.

La futbolista, al llegar a la ciudad de Monterrey para reportarse con el Club Tigres, dijo acerca de las acusaciones del cuadro tapatío.

Indicó que no entrará en polémica con el Club Chivas: “Cierro un ciclo con Chivas. Estoy muy agradecida con ellos por todo lo que me brindaron. Tuve dos ofertas de Europa, no se concretaron y apareció el Club Tigres, al que no se le puede decir que no”.

📝 Comunicado oficial sobre Joseline Montoya



¡Éxito, ‘Jos’! ⚽️ pic.twitter.com/woh1jYujNg — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) July 3, 2023

Rivalidad entre el Club Chivas y el Club Tigres

Con esta acción, la rivalidad entre las directiva del Club Chivas y el Club Tigres se agrandan.

El cuadro norteño había ofrecido hasta 170 millones de pesos por Alexis Vega y 153 por Roberto Carlos Alvarado.

En ambos casos, el equipo de Veljko Paunovic dijo que no.

Con esta acción, seguramente que la directiva encabezada por Fernando Hierro, le negará cualquier jugador al Club Tigres.

