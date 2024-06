Previo al inicio de la Copa América 2024, la Selección de Perú ha recibido un duro golpe, ya que una de sus principales figuras no podrá disputar el torneo por no tener seguro médico.

Aunque el futbolista intentó llegar a un acuerdo con la Selección de Perú, esto no fue posible y tuvo que tomar la decisión de abandonar el sueño de asistir a la Copa América 2024.

La Copa América es uno de los torneos más importantes para los selecciones nacionales de la Conmebol, por lo que todos los equipos buscan presentar su mejor equipo, sin embargo para Perú hará falta su figura y capitán en esta edición.

¿Quién es la figura de Perú que no podrá ir a la Copa América por no tener seguro médico?

La figura de la Selección de Perú que se tendrá que perder la Copa América 2024 es Renato Tapia, todo esto debido a la falta de seguro médico que le garantice atención en caso de sufrir alguna lesión durante el torneo.

De acuerdo con un comunicado compartido por Renato Tapia, capitán de la Selección de Perú, su contrato con el Celta de Vigo termina el 30 de junio del año en curso por lo que estaría sin equipo durante la Copa América 2024 y por ende sin seguro médico.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión” mencionó el futbolista peruano.

A pesar de que el futbolista esperó que se solucionara la situación para ir a la Copa América 2024, esto no sucedió: “Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Renato Tapia aprovechó para mandarle un mensaje a sus compañeros que asistirán al torneo continental: “A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón, no tengo dudas de que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros, yo estaré alentándolos desde donde me toque estar”.

Comunicado de Renato Tapia

¿Cuándo inicia la participación de la Selección de Perú en la Copa América 2024?

La participación de la Selección de Perú en la Copa América 2024 dará inicio el viernes 21 de junio, sin embargo no contarán con una de sus más grandes figuras: Renato Tapia.

El partido debut de la Selección de Perú será contra Chile a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se jugará en el AT&T Stadium. Posteriormente, enfrentarán a Canadá y Argentina.

Tras los resultados de sus primeros tres partidos, la Selección de Perú sabrá si puede avanzar a la siguiente fase de la Copa América 2024.