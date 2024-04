Un video en redes sociales que muestra la precariedad de la cancha en la que se juega al fútbol en Perú, rápidamente se hizo viral.

En México estamos muy acostumbrados a criticar las canchas de fútbol que están en mal estado, porque vemos al futbol como un deporte con mucho recurso económico, por lo que podríamos pensar que así es en el resto del mundo.

Incluso, tenemos un sesgo muy marcado por el futbol africano, en el que sabemos que no tienen los mismos recursos que en nuestro país, por lo que estamos acostumbrados a saber que los jugadores no son profesionales o no se les paga lo mismo que aquí.

Sin embargo, el video muestra que no necesitamos irnos tan lejos para darnos cuenta que no todos los jugadores tienen los mismos privilegios que en otras partes del mundo pues algo tan simple como el estado de la cancha de ese estadio en Perú desató críticas.

¿Qué podemos ver en el video sobre la cancha en Perú?

El video no dura más de 30 segundos y muestra un partido de fútbol en donde el pasto en la cancha está tan crecido, que ni si quiera se puede observar el balón.

El partido ocurrió el pasado 31 de marzo, por lo que sabemos que el video es reciente.

El estadio es el Bicentenario Tupac Amaru en la provincia de Maccari, en Puno, Perú.

Aunque en un principio el video se viralizó diciendo que era el torneo de la Copa Perú en realidad era un torneo entre los equipos que jugarán el ascenso.

Será la primer semana de abril cuando este torneo empiece su etapa distrital. El encuentro del video se jugó entre FC Cebollitas y Empresa Comunal.

¡UNA VERGÜENZA EN COPA PERÚ 2024!

En el Departamento de Puno, en la Provincia de Melgar, distrito de #Macari. Así se juega el inicio de #CopaPerú en estas condiciones. Cuánta razón tenía Ricardo Gareca en decir que las condiciones en que se juega el fútbol Peruano es precaria. pic.twitter.com/NsNnXjScjW — Lucha Por El Ascenso (@luchaxelascenso) April 1, 2024

Repercusiones del video en Perú

El video desató muchísimas críticas en redes sociales que llegaron hasta el gobierno distrital de Maccari en Perú.

Por lo que el mismo gobierno tomó la decisión de cortar el pasto de la cancha del estadio Bicentenario Tupac Amaru, para que el torneo distrital se juegue en mejores condiciones.

El primer partido de ese torneo se juega este domingo 7 de abril a las 8:30 de la noche.