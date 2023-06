Fernando Ortiz ya olvidó al Club América, pues dejó claro durante su presentación con los Rayados de Monterrey, que tuvo claro desde un inicio, su deseo por llegar a la institución.

Incluso, Fernando Ortiz dijo que no tenía dudas y por eso no les pudo poner difícil la situación a los Rayados de Monterrey, pues no pensó dos veces en dejar al Club América.

Y es que, mencionó que está muy seguro de su decisión y quiere escribir su propia historia en el cuadro regio.

“No se la hicimos difícil, estábamos convencidos de estar en una institución como Monterrey, yo vengo a hacer mi propia historia”, dijo durante su presentación.

Además, Fernando Ortiz aseguró que comenzará a trabajar cuanto antes con el equipo, pues para él no existen los límites.

“Voy a iniciar desde el día lunes a hacer mi propia historia, yo no voy a poner un número o límite de qué hacer o que no hacer”, agregó.

🤠🔥 "TENÍAMOS GANAS DE ESTAR EN UNA INSTITUCIÓN COMO MONTERREY... NO SE LAS HICIMOS DIFÍCIL"



¡Tano convencido de que hará su propia historia! Mandó mensaje a la afición y aclaró rumores 👀



❌ "DIEGO VALDÉS NO ESTÁ CONSIDERADO PARA VENIR"#FSRadioMX pic.twitter.com/JrpOtFEBqn — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 5, 2023

Fernando Ortiz sobre su decisión de ir a Rayados de Monterrey

Por otro lado, Fernando Ortiz dejó claro que es una persona firme en sus decisiones y está muy seguro de que eligió bien al irse a Rayados de Monterrey.

“Soy de las personas, que cuando tomo una decisión, la tomo convencido...Estoy bien, estoy feliz, siempre digo, lo pasado, pasado”, sentenció el Tano.

“La palabra campeón no le tenemos miedo nosotros como cuerpo técnico, estamos en condiciones para aceptar esa palabra, material hay, humanos hay, gente buena hay”, dijo.

Por su parte, el director deportivo de Rayados de Monterrey reiteró que se respetaron los tiempos para negociar con el técnico.

Fernando Ortiz sobre la llegada de Diego Valdés

Por otro lado, Fernando Ortiz aclaró los rumores sobre la posible llegada de Diego Valdés a los Rayados de Monterrey, pues el técnico explicó que no está considerado, aunque sí están buscando a un jugador en esa posición.

“Diego Valdés no está considerado para venir, pero si buscamos jugador en esa posición...”, dijo.

