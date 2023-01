Fernando Guerrero, árbitro mexicano que estuvo presente en Mundial de Qatar 2022 como VAR, aseguró que prefiere ser silbante “de a pie”, porque estar frente a la pantalla es demasiada presión.

El llamado Cantante, indicó que seguirá en el arbitraje aspirando a seguir dirigiendo a nivel internacional, pero espera que sea en la cancha y no como parte del Video Arbitraje.

“Prefiero la cancha, el VAR es más complejo, ahí no hay red de protección, ahi debes de llamar o no en una decisión que es la final”, comentó en rueda de prensa celebrada en la Federación Mexicana de Futbol.

‘El Cantante’ Fernando Guerrero cede a la presión

Fernando Guerrero, parte de la quinteta arbitral mexicana que estuvo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, junto con César Ramos, Karen Díaz, Alberto Morín y Miguel Hernández, indicó que prefiere estar en la cancha y no en el VAR.

Durante el Mundial de Qatar, el apodado ‘Cantante’ estuvo presente en varios juegos, entre ellos la final Argentina vs. Francia, como asistente en el VAR y u en otros fue el encargado principal,

Uno de esos partidos fue el polémico España vs. Japón, donde existió la famosa jugada del gol nipón, dionde se dice que el balón salió del terreno de juego.

“Experimenté muchísima presión, algo que no sentía desde hace mucho tiempo… Todo esto me marcó mucho, por eso me acercaba a gente experimentada porque necesitaba tener más herramientas… Toda esa experiencia que acumulé en México, me sirvió bastante, pero necesitaba más y se cumplió”, dijo.

Los árbitros que fueron a Qatar 2022

Los juegos de Fernando Guerrero en Qatar 2022

Fernando Guerrero fue el árbitro mexicano que más participaciones tuvo en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los juegos en donde estuvo el Cantante como VAR en sus diferentes categorías, fueron:

Dinamarca vs Túnez

Gales vs Irán

Alemania vs Japón

Suiza vs Camerún

Túnez vs Francia

Brasil vs Suiza

España vs Japón

Argentina vs Países Bajos

Francia vs. Marruecos

Argentina vs. Francia

