Tras la renuncia de Diego Martínez, ex entrenador de Boca Juniors, se rumora que Fernando Gago dejaría al Club Chivas para dirigir al equipo argentino.

Según varios reportes, Fernando Gago sería uno de los principales candidatos para ser el nuevo entrenador de Boca Juniors y ya se reveló más información sobre este rumor.

Además de Fernando Gago, el DT Guillermo Barros, quien se encuentra como agente libre, sería la otra opción para ser el estratega del cuadro argentino.

Este rumor se convierte en una amenaza para el Rebaño Sagrado pues sería un mal momento para quedarse sin entrenador en pleno torneo.

¿Fernando Gago será el nuevo DT de Boca Juniors?

Los rumores sobre si Fernango Gago dejará al Club Chivas para ser el nuevo entrenador del Boca Juniors ya fueron aclarados. Recientemente, el argentino dio una declaración muy contundente.

Tras el empate entre el Club Chivas y Rayados de Monterrey en la Jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga MX, Fernando Gago fue cuestionado en una rueda de prensa sobre posible salida.

La respuesta de Fernando Gago fue firme y corta. El estratega argentino respondió “No, no hubo nada” respecto al interés del Boca Juniors por sus servicios.

Por lo visto, Fernando Gago no tiene contemplado ir a ningún lado por ahora aunque su contrato con el Rebaño Sagrado está a punto de terminar y aún no lo ha renovado.

Fernando Gago defendió a Raúl Tala Rangel

Fernando Gago, DT de Club Chivas, salió a defender a Raúl Tala Rangel tras su error ante el empate contra Rayados de Monterrey en el Apertura 2024 de la Liga MX.

“Tiene errores en determinadas circunstancias. A veces cuesta un gol, a veces no. Pero también no tenemos que olvidar, ‘Tala’, de que lo que mismo dijiste vos, que desde su nivel, llegó a la Selección Nacional y eso no es para cualquiera.

“Entonces, hay que decirles que sigan trabajando y que sus compañeros, su cuerpo técnico y el club confían muchísimo en ellos… Hoy estamos todos con una sensación de bronca, de dolor, porque hemos tenido un buen partido y nos queda seguir trabajando y tratar de pensar en el próximo partido”, comentó Fernando Gago.