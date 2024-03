El partido entre el Club Chivas y el Club América por la jornada 12 de la Liga MX hizo que Fernando Gago explotara contra el arbitraje encabezado por Fernando Hernández.

Fernando Gago se quejó del arbitraje contra el Club América luego de que no se marcara un penal sobre Roberto Piojo Alvarado cuando recibió un cabezazo de Sebastián Cáceres.

La acción generó mucha polémica, pues los aficionados del Rebaño Sagrado y algunos expertos arbitrales aseguran que las Águilas fueron favorecidas en esa jugada.

Y Fernando Gago no se quedó callado, ya que mencionó que para él es penal y se siente perjudicado por la decisión del silbante.

¿Qué dijo Fernando Gago del penal que no se marcó para Chivas?

Fernando Gago no se guardó nada y explotó contra el arbitraje por no marcar penal de Sebastián Cáceres sobre Roberto Piojo Alvarado a los 33 minutos del Club Chivas vs Club América.

El director técnico del Club Chivas aseguró sentirse perjudicado por esa jugada, aunque Fernando Gago dejó en claro que no acusa al árbitro de favorecer al Club América.

“Nos sentimos perjudicados por esa acción porque para mi entender es penal, es claro y creo que para ustedes también (para los reporteros). Cuando el VAR no funciona me da bronca, está bien el tema de reconocer el error porque es algo lógico, ahora, la misma jugada otra vez, otro comunicado pidiendo disculpas, me da bronca”, dijo Fernando Gago en conferencia de prensa.

"Nos sentimos perjudicados y nos vamos con bronca"

Fernando Gago habló del arbitraje en el Clásico Nacional, concretamente de la jugada polémica del posible penal sobre Roberto Alvarado.



📹: Elizabeth Ramírez @Ely_rm17 pic.twitter.com/0XqZ94e2OJ — MedioTiempo (@mediotiempo) March 17, 2024

El polémico penal que no se marcó en el Chivas vs América

Al minuto 33 del Clásico Nacional Club Chivas vs Club América, Fernando Hernández, el árbitro del partido, no marcó un penal para el Rebaño Sagrado.

Cuando Roberto Piojo Alvarado intentó burlarse de Sebastián Cáceres, el defensa uruguayo del Club América le dio un cabezazo que pudo significar un penal para el Club Chivas.

Para sorpresa de todos, la jugada ni siquiera fue revisada en el VAR, por lo que todos los aficionados del Rebaño Sagrado sienten que fueron robados en el Clásico Nacional.