La actividad del torneo Apertura 2024 de la Liga MX regresa este fin de semana y la Jornada 9 cerrará en la Frontera con el FC Juárez vs Tigres.

FC Juárez recibirá a Club Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez y a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre el partido.

El encuentro ante FC Juárez representará una oportunidad idónea de regresar a la senda del triunfo para Club Tigres, pues viene de perder, sorpresivamente, ante Club Querétaro, sotanero del campeonato.

Fc Juárez tampoco la pasó bien en la fecha anterior, pues tenía en sus manos la victoria sobre Rayados de Monterrey, pero la perdió en los últimos minutos tras un doblete de Sergio Canales.

Estadísticas del FC Juárez vs Tigres

Como quedó demostrado con la victoria de Club Querétaro sobre los regios, en el futbol mexicano todo puede pasar y en el partido FC Juárez vs Tigres no es la excepción, pues aunque hay un claro favorito, las estadísticas no juegan.

FC Juárez y Club Tigres se han enfrentado en diez ocasiones con un balance de siete triunfos para los regios y tres empates.

Por si fuera poco, los Bravos suman una victoria en los últimos cinco partidos (todas las competencias). Son penúltimos de la tabla de posiciones con cuatro unidades.

En cuanto a Club Tigres, se ubica en el cuarto lugar con 17 unidades y apenas suma una derrota, curiosamente llegó ante Club Querétaro, sotanero del Apertura 2024.

📹💥 Jueves de trabajo en gimnasio, cancha, compromiso y la mente puesta en nuestro partido del domingo ante Juárez.



¡Duro, Tigres! 👊🏼🐯 pic.twitter.com/ceDBmWLFMU — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 20, 2024

¿Dónde y a qué hora ver el FC Juárez vs Tigres?

El FC Juárez vs Tigres cerrará la actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El partido se jugará en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez el domingo 22 de septiembre.

Ya superamos la mitad de la primera etapa del campeonato; no obstante, las facilidades del torneo permiten que FC Juárez siga con posibilidades matemáticas de clasificar pese al desastroso accionar (4 puntos).

En cuanto a Club Tigres, no debe bajar el ritmo, pues hasta el momento tiene uno de los boletos directos a los cuartos de final. Aquí todo lo que debes saber sobre su partido ante FC Juárez.