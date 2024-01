Los fans del FC Barcelona piden a Rafael Márquez como su nuevo director técnico, tras sufrir una terrible humillación este domingo 14 de enero en la final de la Supercopa de España.

Los aficionados del FC Barcelona se han manifestado para exigir que Rafael Márquez tome las riendas del equipo, luego de haber caído por goleada ante el Real Madrid.

A través de redes sociales, los culés no dudaron en reventar a Xavi Hernández por la forma en la que perdió frente al acérrimo rival en la gran final de la Supercopa de España.

“Falta dirección joder, cada jugador va a su bola, no me gusta decirlo pero Quizás Rafa Márquez imponga carácter y orden en el terreno de juego”, escribió un hincha blaugrana.

“Es el momento de que Rafa Márquez tome la dirección técnica del primer equipo, sin embargo debe esperar hasta el fin de temporada porque ahora mismo el Barça no tiene forma de rescatar la campaña”, comentó uno más.

Ya calienta Rafa Márquez para tomar el banquillo del FC Barcelona 🔥 pic.twitter.com/8Slsc64wCm — Maurisio 1️⃣8️⃣🏆 (@PuroAmerica_18) January 14, 2024

FC Barcelona: Rafael Márquez podría no ser la mejor opción para los blaugranas debido a su inexperiencia

El FC Barcelona se encuentra en crisis tras haber perdido la gran final de la Supercopa de España por goleada este domingo 14 de enero en contra del Real Madrid.

Por ello, la afición blaugrana ha pedido a gritos que Rafael Márquez sea quien entre en sustitución de Xavi Hernández, para lo que resta de la temporada en Europa.

Sin embargo, otro sector de los hinchas no está muy seguro de la decisión, debido a la inexperiencia con la que cuenta al frente de equipos de mayor envergadura.

Además, los fans del Barça no confían en que el ex futbolista del cuadro culé pueda revertir el mal por el que atraviesa el equipo, pues no ha mostrado nada bueno con los juveniles.

Rafa Márquez. (Víctor León/Mexsport)

FC Barcelona: ¿Cuándo vuelve a jugar el equipo?

El FC Barcelona volverá a la acción después del descalabro terrible que sufrió a manos del Real Madrid en la Supercopa de España, con la misión de borrar dicha actuación.

Xavi Hernández y los blaugranas enfrentarán a los Unionistas de Salamanca en los octavos de final de la Copa del Rey, el próximo jueves 18 de enero a las 12:30 hrs.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok