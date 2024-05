La violencia en los estadios del futbol mexicano se ha convertido en una postal habitual. En el Gigante de Acero, fans de Rayados de Monterrey protagonizaron una brutal pelea durante el partido de la Concachampions ante el Columbus Crew.

Los fans de Rayados de Monterrey han sido protagonistas de numerosas peleas en lo que va del torneo, en duelos de la Liga MX y de la Concachampions 2024.

El nuevo episodio de violencia tuvo lugar en el Gigante de Acero y fue entre los propios aficionados de Rayados de Monterrey, ante la pasividad de los elementos de seguridad y el bullicio de la gente que se encontraba alrededor de la trifulca en las gradas.

Los jugadores de Rayados de Monterrey no cumplieron en la cancha ante el Columbus Crew de la MLS y un sector de la afición también falló en las gradas del Estadio BBVA.

Video de la brutal pelea entre fans de Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero

No hay semana en la que no se hable de la violencia en las tribunas, esta vez no fue en la Liga MX, pero sí en las gradas del Gigante de Acero, casa de los Rayados de Monterrey, que fue protagonista de una nueva pelea entre fans.

A sólo unos metros de la cancha, las tribunas del Gigante de Acero se convirtieron en un ring, pues fans de Rayados de Monterrey protagonizaron una brutal pelea.

En el video se observa a aficionados con la camiseta de Rayados de Monterrey golpeándose entre ellos. Entre empujones y puñetazos se desarrolla la trifulca que fue detenida con apenas unos cuantos elementos de seguridad del Estadio BBVA.

Los revoltosos fueron sacados del estadio; sin embargo, Rayados de Monterrey no se ha pronunciado al respecto.

Fans de Rayados de Monterrey evidenciados por peleas e indisciplinas durante el torneo

No es la primera vez que hablamos de una pelea en las gradas del Gigante de Acero donde los fans de Rayados de Monterrey son los protagonistas. En esta ocasión fue durante el partido de semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Columbus Crew.

El nuevo episodio de violencia de los fans de Rayados de Monterrey se une al listado de vergonzosos momentos. En el Clásico Regio, una aficionada le lanzó cerveza a André-Pierre Gignac.

En los cuartos de final de vuelta ante Inter Miami, se registró una pelea entre aficionados en las gradas del Gigante de Acero.

Durante el torneo de Liga MX también se registró una pelea entre fans de Rayados de Monterrey y seguidores del Atlas, aunque ésta en las inmediaciones del Estadio Jalisco.

¿Qué pasó en el partido entre Rayados de Monterrey y Columbus Crew?

Todo mal en el Gigante de Acero. En las tribunas se registró una brutal pelea entre fans de Rayados de Monterrey; en la cancha, el equipo no respondió y perdió por 2-1 ante el Columbus Crew de la MLS.

Con el 2-4 global, Rayados de Monterrey finalizó su participación en la Copa de la Campeones de la Concacaf. Ahora sólo queda concentrarse en la Liga MX, donde se avecina un nuevo Clásico Regio.

Luego de la eliminación en la Concachampions, Rayados de Monterrey continuará su camino en Liga MX y su primer paso en la Liguilla será la serie de cuartos de final ante Club Tigres.