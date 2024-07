La Major League Soccer quedó evidenciada así como la Liga MX luego de que las selecciones de su país fueron evidenciadas en la Copa América 2024, por lo que en Estados Unidos ya piden que haya ascenso y descenso.

Tanto la MLS como la Liga MX han confabulado para generar un campeonato entre los equipos de sus ligas y así generar más dinero, pues el negocio es más importante que lo deportivo.

La primera en ser evidenciada en la Copa América 2024 fue la Selección Mexicana, misma que se encuentra en un proceso de reestructuración y de renovación de sus jugadores, según sus dirigentes, aunque eso no ha sido comprobado deportivamente.

Este es el mismo caso de la MLS, una liga que también experimenta la ausencia de buenos jugadores de su propio país en su certamen, y a pesar de que hay talentos que se han marchado a Europa, no les ha alcanzado para triunfar en la Copa América 20224.

Esta es la prueba de que la MLS está peor que la Liga MX

La MLS es la principal liga de los Estados Unidos, y por consiguiente es el semillero de futbolistas de ese país para poder generar una selección de primera categoría, mismo caso que en la Liga MX.

Tanto la Liga MX como la MLS son ligas en las que no existe el ascenso y el descenso, por lo que los equipos que conforman estas ligas gozan de libertad deportiva, y sin presiones, y que a su vez les deja ganancias millonarias.

Esta situación ha provocado que sus respectivas selecciones no tengan protagonismo en los torneos de alto calibre, como fue el caso de la Copa América 2024, torneo del que fue anfitrión Estados Unidos.

Estados Unidos quedó en ridículo como anfitrión de la Copa América 2024 al caer ante Panamá y Uruguay en la fase de grupos, por lo que los especialistas de ese acusan a los dirigentes de la MLS de solo fijarse en el negocio.

“El futbol de los Estados Unidos es una broma, hay que volver a reestructurar todo”: George Chomakov

La leyenda del Detroit FC de la MLS, George Chomakov, mencionó que la MLS está sumergida en el negocio y que los dirigentes solo obtiene ganancias al no haber ascenso y descenso, por lo que pide que se haga una reestructuración:

“Todo el sistema de fútbol estadounidense es una broma. Todo necesita empezar de nuevo y reconstruirse porque obviamente no funciona. Tenemos esta charla todos los años. Con la cantidad de dinero que tiene este país, no hay excusas para no poder competir. El sistema juvenil es una broma. Ningún ascenso/descenso es una broma.

“El problema es que la gente en el poder no quiere cambios. Siguen ganando dinero por lo que no les importan las ganancias o pérdidas. Muchos no están dispuestos a ceder el poder para llevar adelante ese proceso”, dijo George Chomakov.