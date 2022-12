Luis Suárez, jugador de Uruguay, terminó llorando tras la eliminación de su Selección del Mundial de Qatar 2022 y este momento se hizo viral porque le recordaron lo que hizo en Sudáfrica 2010.

La Selección de Uruguay terminó su participación en Qatar 2022 luego de una combinación de resultados.

Luis Suárez no pudo evitar las lágrimas cuando se enteró en la banca que Corea del Sur había logrado derrotar 2-1 a Portugal y como consecuencia Uruguay quedaba fuera.

La Selección de Uruguay superó 2-0 a Ghana, pero no fue suficiente.

MÁXIMO RESPETO ✊ @LuisSuarez9 🇺🇾 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 2, 2022

Le recuerdan a Luis Suárez lo ocurrido en Sudáfrica 2010

Durante la Copa del Mundo de Sudáfrica la Selección de Uruguay eliminó a la Selección de Ghana en los cuartos de final por una polémica de Luis Suárez.

El uruguayo Luis Suárez se puso en la línea de gol y ante el remate de un ghanés metió la mano como si fuera el portero.

Tras esta jugada el árbitro marcó penalti, pero los de Ghana fallaron la pena máxima y por consecuencia quedaron eliminados de aquella Copa del Mundo.

Por ello ahora se burlaron de Luis Suárez porque fue él quien terminó llorando en esta ocasión.

Porque pese a la victoria charrúa, no fue suficiente para avanzar a los octavos de final de Qatar 2022.

De hecho el propio Luis Suárez habló de lo ocurrido en Sudáfrica y mencionó que no se disculparía.

“ No debo pedir perdón por aquello . El jugador de Ghana (Asamoah Gyan) fue el que erró el penalti tras mi mano” afirmó el exdelantero del FC Barcelona.

Suárez reveló en qué condiciones sí estaría de acuerdo en pedir una disculpa a los seleccionados de Ghana.

“Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizás hubiera pedido perdón, pero no por la mano. No fue mi fallo. No fue mi responsabilidad tirar el penalti”, comentó en conferencia de prensa.

Al finalizar el juego de Uruguay en redes sociales se burlaron de Luis Suárez porque le tocó vivir a él lo que sintieron en la Selección de Ghana en el Mundial de 2010.

