Un fan decidió hacerse el ‘vivo’ y meter decenas de churros de marihuana a un estadio en el que jugó la Selección de Colombia ante Uruguay durante la Copa América 2024.

Fan mete decenas de churros de marihuana y se burla de la Copa América 2024

La seguridad que ha habido durante el torneo de la Copa América 2024 ha sido una ‘burla’, pues han ocurrido varios incidentes en los alrededores de la cancha, y también dentro de los inmuebles, como fue el caso del fan y sus churros de marihuana.

Autoridades sacan del estadio a fan que sacó sus churros de marihuana

Las acciones que cometió el fan durante un partido de la Copa América 2024 en el cual estaba la Selección de Colombia no quedó impune, pues las autoridades lograron percatarse de los churros de marihuana en el inmueble.

El fan no logró su cometido, no se pudo prender ningún churro, y aunque se burló en un principio de las autoridades de Estados Unidos, no logró quedarse en el estadio y fue sacado de la Copa América 2024.