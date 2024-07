El fracaso de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 hizo explotar a Álvaro Morales, al Tuca Ferretti y a prácticamente todos los comentaristas deportivos que trabajan en ESPN.

Luego de criticar fuertemente varios de los aspectos deficientes que mostró la Selección Mexicana en la Copa América 2024, Álvaro Morales le preguntó al Tuca Ferretti si estaba dispuesto a tomar al Tri.

“¿Quién no tomaría a la Selección, Álvaro? O sea, cualquier entrenador tiene un sueño, a lo mejor me voy a contradecir porque tuve oportunidad de hacerlo dos o tres veces y no quise, pero no quise porque tenía compromisos con un equipo y esta era la razón”, dijo el histórico entrenador del Club Tigres.

Sin embargo, lo que más sorprendió es que el propio Álvaro Morales también se candidateó para suplir a Jaime Lozano, pues cabe recordar que el Brujo tiene el título de director técnico.

Álvaro Morales se postula para ser el director técnico de la Selección Mexicana

Álvaro Morales no dejó pasar la eliminación de la Selección Mexicana, pues además de criticar fuertemente al combinado nacional, se postuló para ser el nuevo director técnico.

A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, Álvaro Morales levantó la mano para ser el nuevo director técnico de la Selección Mexicana tras el fracaso en la Copa América 2024.

En una publicación que hizo en su cuenta de X, el polémico comentarista escribió “voy”, acompañado de un dibujo donde se le ve con la chamarra del Tri.

Álvaro Morales avalado por la FMF para ser el DT de la Selección Mexicana

Aunque parezca increíble, Álvaro Morales está avalado por la Federación Mexicana de Futbol para ser el nuevo director técnico de la Selección Mexicana.

Álvaro Morales tiene el título como director técnico al estudiar el curso impartido por la Federación Mexicana de Futbol, por lo que podría tomar el puesto de Jaime Lozano en la Selección Mexicana.

Además, el Brujo ha acreditado diversos cursos en táctica y ya tiene experiencia siendo auxiliar técnico en un equipo de tercera división profesional, por lo que no debería sorprendernos si lo vemos en el banquillo nacional.