El futbol sudamericano está de luto, después de que un aficionado se suicidara ante la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores

La derrota de Boca Juniors en la Final de la Copa Libertadores ante Fluminense ha dejado una trágica historia con un aficionado, pues después de ver la derrota de su equipo decidió suicidarse, dejando a su familia una gran pérdida.

Cabe mencionar que el equipo Xeneize cayó ante Fluminense por marcador de 2-1 y dejó escapar la oportunidad de extender a 7 campeonatos su legado en el máximo torneo sudamericano.

Aficionado se suicida por culpa de Boca Juniors

Un aficionado se suicidó por culpa de Boca Juniors, después de que perdieran la final de la Copa Libertadores. Identificado como Marcelo Morales, de 23 años decidió quitarse la vida después del resultado adverso de su equipo.

Medios argentinos reportaron el suicidio de Marcelo, quien era un apasionado seguidor de Boca Juniors. De acuerdo a la madre del joven, su hijo no perdonó la derrota de los Xeneizes y en días previos, había dado indiciós de suicidarse si, Boca no ganaba la final de la Copa Libertadores.

Además la madre de Marcelo destacó que su hijo se ponía mal cada vez que su equipo perdía pues consideraba que era su todo y cada vez que veía la derrota se ponia en un estado triste.

Sucedió en Argentina.



Hincha del Club Boca Juniors se SU1CID4 por no soportar la derrota de su equipo.



La madre llorando relata que le encontró sin vida en su cama.

Antes de su acción, transfirió todo a su hermano.



SIN PALABRAS. EL FÚTBOL ESTÁ DE LUTO.pic.twitter.com/O6JW6FPpRG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2023

Madré de Marcelo dice que Boca Juniors es basura

Tras el suicidió de su hijo, Marcelo, la madre del joven señaló para medios argentino que Boca Juniors es una basura.

La madre del joven se le fue con todo a los jugadores de Boca Juniors, pues tras perder la final de la Copa Libertadores, consideró que el equipo es una basura, pues provocaron que su hijo se quitara la vida. Además recalcó que ningún jugador le dio el pésame ni harán que su hijo reviva.

“Boca es una basura, porque mi hijo me lo mataron, por eso se mató mi hijo por boca y ahora no lo tengo. No hay ningún jugador, qué a mi me de el pésame” señaló la madre de Marcelo

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok