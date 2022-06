Gonzalo Belloso, quien reforzó al Cruz Azul en la Copa Libertadores , confiesa que casi grita el gol del Rosario Central en las semifinales del torneo.

Gonzalo Belloso confesó que, cuando reforzaba a Cruz Azul en la Copa Libertadores del 2001, en el duelo de semifinales ante Rosario Central de Argentina, no quería que el equipo mexicano ganara.

El delantero, que inició su carrera en el Club Atlético Rosario Central , no pudo quitarse de encima los sentimientos que tenía por los Canallas, ni en ese juego de semifinales.

La Máquina pasó a la final por global de 5-3. En el estadio Azteca los cementeros ganaron 2-0 y en la vuelta, disputada en El Gigante de Arroyito, el vuelo terminó empatado a tres tantos.

Exjugador de Cruz Azul no quería ganar a Rosario Central

“Fue muy duro para mí. Cruz Azul era espectacular, le tenía un gran amor”, recordó en una entrevista al programa ‘Historias por Dentro’.

“Fui a ganar mi plata, muy buena Libertadores hicimos y nos toca Central. Venía de una lesión, estaba en el banco apoyando, pero no quería ganar… No sabía que me pasaba. En el primer juego en el Azteca, había 20 personas en mi casa que iban a apoyar a Central… Estaba mal”, dijo.

El colmo fue en la revancha: “Cada vez que trababa uno de central con uno de Cruz Azul, quería que ganara el de Central”.

Y vino el clímax, cerca del final del juego. “Me mandan a entrar en calor. No iba a entrar, me dolía la rodilla. Y El Flaco (Gabriel) Loeschbor (defensa de Rosario Central) se levanta, remata y la falla, pasa junto al poste… Yo levanté las manos para festejar el gol, y me acordé, las bajé y las puse en el bolsillo”.

No lo niega: “Me salió del alma”.

Cruz Azul en la Copa Libertadores 2001

El Cruz Azul del 2001 fue el primer equipo mexicano en llegar a una final de la Copa Libertadores.

La Máquina dirigida por José Luis Trejo formó un equipo lleno de gente de su cantera y con el paso del tiempo se reforzó con algunos extranjeros.

Gonzalo Belloso llegó para jugar octavos de final, marcando un par de goles. En ese equipo jugaba Oscar Pérez, Francisco Palencia, Juan Reynoso; llegando después Sergio Almaguer y José Cardozo.

