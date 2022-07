Exhiben a jugador de la NFL: “Se acostó con la mejor amiga de su madre”, dijo Abby Gile, ex novia del jugador Zach Wilson.

Y es que, Abby Gile, ex novia del jugador fue tundida en redes sociales luego de que fue captada saliendo con el mejor amigo de Zach Wilson.

En ese sentido, respondió de una manera muy peculiar, pues exhibió al jugador asegurando que “se había acostado con la mejor amiga de su madre”.

Cabe recordar, que Zach Wilson estuvo en el Bronx el mes pasado para ver a los Yankees enfrentarse a los Rays. Fue captado por la cámara con una mujer misteriosa.

En ese momento, la polémica se encendió pues los fanáticos no esperaban dicha confesión sobre el jugador de los New York Jets.

¿Quién es Zach Wilson?

Zach Wilson es un jugador de los New York Jets de solo 22 años de edad. Nació en Utah el 3 de agosto de 1999.

En la secundaria Corner Canyon comenzó a jugar futbol americano, jugó en nueve juegos e hizo siete aperturas.

Asimismo, fue nombrado MVP del Idaho Potato Bowl de 2018. Durante su segundo año en la secundaria, es decir en 2019 inició nueve juegos, completando 199 de 319 pases para 2,382 yardas, 11 touchdowns y nueve intercepciones.

Fue seleccionado en el Draft de la NFL de 2021 por los New York Jets c on un contrato de cuatro años por 35.15 millones junto con un bono de firma de otros 22 millones más.

New York Jets próximo partido

Los New York Jets iniciarán la pretemporada de la NFL el próximo 12 de agosto mientras que la temporada regular dará inicio el domingo 11 de septiembre cuando se midan ante Baltimore.

De ahí dará inicio el calendario para el equipo.

