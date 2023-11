Atlas FC se encuentra sin director técnico tras la salida de Benjamín Mora a pocos partidos de que la fase regular del Apertura 2023 llegue a su fin.

No obstante, los rojinegros del Atlas FC ya tendrían a alguien en mente y se trata de nada más y nada menos que de un ex entrenador de Club Chivas.

Y es que Atlas FC, ha dejado de tener protagonismo y está lejos de ser el equipo que fue, cuando se coronaron bicampeones con Diego Cocca al mando.

En ese sentido, de acuerdo con información de David Medrano, los rojinegros irían por Gerardo Espinoza , técnico que dirigió al Tapatío, de la Liga de Expansión.

Sin embargo, abandonó a dicho equipo para ir a probar suerte con la Selección Mexicana sub- 23, aunque el final de la historia no fue tan bueno por términos de contrato y otras ofertas que se le presentaron.

Gerardo Espinoza (Adrian Macias / Adrian Macias)

Gerardo Espinoza en la Selección Mexicana Sub-23

Gerardo Espinoza tomó las riendas de la Selección Mexicana Sub-23, luego de ganarse la confianza de los directivos por su desempeño en los equipos de la Liga de Expansión, como Tapatío y Tampico Madero.

Tenía retos importantes, como los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos, pero estando dentro del Tri se le presentó una gran oferta.

Y es que en este momento, Club Puebla despidió a su entonces técnico Eduardo Arce, por lo que le hicieron una jugosa oferta a Gerardo Espinoza para que tomara las riendas del equipo de la Liga MX.

Gerardo Espinoza, convencido con el proyecto de Club Puebla, aceptó la oferta y renunció a la Selección, pero no se percató que por reglamento no podía dirigir un equipo de la Liga MX, pues su contrato con la el Tri Sub 20 estaba vigente.

En ese sentido, se quedó sin dirigir, por lo que ahora Atlas FC lo volvería a traer al futbol mexicano, pues ya está libre.

Gerardo Espinoza en Atlas de FC

El Atlas FC es un equipo que Gerardo Espinoza conoce bastante bien, pues a mediados de 2016 fue director interino de los rojinegros, luego de que José Guadalupe Cruz dejara su puesto.

Además, dirigió la categoría sub 20 del atlas FC, por lo que resulta ser una gran opción para el equipo.

