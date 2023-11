El Club Chivas regresó a la titularidad al Chicote Calderón y Raúl Martínez, dos de los indisciplinados en Toluca hace un par de semanas, pero Alexis Vega todavía no aparece.

El Club Chivas ya perdonó el fin de semana pasado al Chicote Calderón; mientras que Raúl Martínez apareció de nuevo en el 11 inicial de Veljko Paunovic para enfrentar al Querétaro FC.

Sin embargo, Alexis Vega no ha recibido todavía el llamado del técnico del Rebaño Sagrado para incorporarse a la convocatoria del equipo de cara al cierre del torneo Apertura 2023.

Cabe recordar que el estratega serbio del conjunto rojiblanco dijo que no llamaría a ninguno de los involucrados en la indisciplina de hace un mes, si no se ganaban su puesto en la plantilla.

No obstante, esto no quiere decir que el delantero de 25 años de edad no vuelva a aparecer en lo que resta del campeonato, sobre todo con la fase de eliminación a la vuelta de la esquina.

Alexis Vega (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Club Chivas sufre en La Corregidora para vencer al Querétaro FC en la Jornada 15 del Apertura 2023

El Club Chivas visitó la cancha del Estadio Corregidora este martes 31 de octubre para enfrentarse al Querétaro FC, como parte de las acciones programadas para la Jornada 15 del Apertura 2023.

La escuadra dirigida por Veljko Paunovic sufrió para sacar el resultado per al final logró vencer a los Gallos Blancos en su casa 2-1, y así sumar tres unidades que lo acercan a la siguiente fase de la Liga MX.

Érick Gutiérrez abrió el marcador al minuto 10, mientras que el Piojo Alvarado puso 2-0 el encuentro antes del final de la primera mitad para darle una ventaja ‘cómoda’ a los rojiblancos.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado se metió en problemas a raíz de un penal que marcó Pablo Barrera para acortar la distancia, y una expulsión sobre el final del juego de Ricardo Marín.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!!



El Guti anotó su primer tanto como Rojiblanco. Erick adelantó a Chivas en el marcador.#LigaBBVAMX | #Apertura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/DQpidecqB1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2023

Club Chivas: ¿Cuándo es su próximo partido en el Apertura 2023?

Jornada 16 Apertura 2023

Club Chivas vs Cruz Azul

Sábado 4 de noviembre a las 21:05 hrs.

Estadio Akron

A través de TUDN y Vix+

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok