La Eurocopa 2024 se celebrará muy pronto y aquí te decimos toda la información importante como el calendario, dónde ver la transmisión de la fase de grupos y cómo será la eliminación directa.

A partir de este próximo 14 de junio arrancará la décimo séptima edición de la Eurocopa, que se lleva a cabo cada cuatro años por la UEFA y esta se jugará en Alemania por primera vez desde 1988.

Luego de la última Eurocopa en 2021, que tuvo que retrasarse por la pandemia Covid-19, volverá tres años después con 24 selecciones divididas en seis fases de grupos A, B, C, D, E Y F.

Alemania, el anfitrión de esta Eurocopa 2024, será parte del Grupo A, junto con Escocia, Hungría y Suiza; y el campeón vigente, Italia, estará en el Grupo B, junto con España, Croacia y Albania.

Fechas, dónde ver y cómo será la eliminación de la Eurocopa 2024

La décimo séptima edición de la Eurocopa 2024 se inaugurará el próximo viernes 14 de junio con el partido de Alemania contra Escocia. Después, los octavos de final serán el sábado 29 de junio y finalizarán el 2 de julio.

Los cuartos de final se llevarán a cabo los días 5 y 6 de julio, luego las semifinales el 9 y 10 de julio y la final el 14 de julio. La eliminación será como la edición pasada, es decir, los dos primeros de cada uno de los seis grupos de la fase final clasificarán a los octavos de final junto con los tres mejores terceros.

El miércoles 26 de junio cerrará la fase de grupos con cuatro partidos de los Grupos E y F; Eslovaquia vs Rumanía, Ucrania vs Bélgica, Chequia vs Turquía y Georgia vs Portugal.

Los encuentros de la Eurocopa 2024 se podrán ver en México a través de Sky Sports (solo transmitirán 39 partidos) y también en TUDN y ViX, quienes pasarán algunos partidos de fase de grupos, dos de octavos de final, dos de cuartos de final, una semifinal y la final.

Fase de Grupos de la Eurocopa 2024:

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ucrania

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal, República Checa

¿Cuáles serán las sedes de la Eurocopa 2024?

La Eurocopa 2024 se celebrará este próximo viernes 14 de julio y finalizará el domingo 14 de julio en Alemania. Los partidos se albergarán en diez ciudades, en las que el primer partido se disputará en el El Munich Football Arena.

Cabe destacar que en la última edición de este torneo, se llevó a cabo en distintos países y este 2024 Alemania albergará por primera vez la Eurocopa desde su reunificación en 1988.