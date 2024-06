Que culpa tenemos nosotros los pobres. Ahora resulta que los fans que usen camisetas piratas en el algún estadio serán multados.

No es broma, así como lo leyó, los fanáticos que acudan a un estadio con un jersey que no sea original podrán ser castigados económicamente con 73,000 pesos.

Pero con lo caras que son las camisetas, mejor me voy con una normal o de plano me la quito todo el partido, será mejor.

Y es que, tan solo veamos en cuánto está una playera del actual campeón de la Liga MX, América: La versión de jugador está en 2290 pesos, mientras que la versión de aficionado en 1600.

Brian Rodríguez (Graciela López Herrera / CUARTOSCURO)

Eso quiere decir que si queremos comprar la versión jugador, tendremos que gastar el 30% de un salario mínimo. Una locura.

Fans serán multados si los descubren usando camisetas piratas

Ahora veamos porqué fans serán multados si los descubren usando camisetas piratas. No se preocupe, no es en México.

Será los aficionados ingleses los que pueden recibir este castigo económico si los descubren con el jersey comprado en el tianguis o en las afueras de los estadios de la Eurocopa 2024.

De hecho, podrían ser multados por 4000 euros (73,000 pesos). Esto por unas leyes alemanas contra la falsificación.

Recordemos que la Eurocopa 2024 se jugará en Alemania, así que si piensa ir. Tenga cuidado con ese tema.

¿Cuándo empieza la Eurocopa 2024?

Para los aficionados del futbol europeo, la Eurocopa 2024 está cerca. Ya que terminaron todas las competencias de clubes de la UEFA solo queda esperar unos días.

La Eurocopa 2024 empezará el viernes 14 de junio con el partido inaugural entre Alemania y Escocia.

El siguiente día, sábado, tendremos 3 partidos: Hungría vs Suiza, España vs Croacia y el campeón defensor, Italia vs Albania.

Los horarios de los partidos para México (centro) serán los siguientes: el más temprano será a las 7:00 am, el siguiente será a las 10:00 am y el más tarde será a las 13:00 hrs.