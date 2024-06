Fuga de estrellas en la Copa América 2024. Una figura de la Selección de Jamaica explotó contra la Federación de su país y anunció su baja a sólo unos días de que arranque la justa veraniega.

No es novedad que los países de la Concacaf, Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, presenten problemas con sus Federaciones. Esta ocasión fue el turno de Jamaica, rival de México en la Copa América 2024.

La Selección de México se medirá a Jamaica en la fase de grupos de la Copa América 2024. Los dirigidos por Jaime Lozano presentarán ausencias de peso respecto a las otras competencias oficiales por el llamado cambio generacional, pero los caribeños tendrán una baja muy sensible por temas administrativos.

El jugador en cuestión es Leon Bailey, estrella de la Selección de Jamaica y jugador del Aston Villa de la Premier League.

¿Por qué Leon Bailey, estrella de la Selección de Jamaica, no irá a la Copa América?

Leon Bailey, estrella de la Selección de Jamaica, causó baja de la Copa América 2024 por problemas con su Federación.

El extremo del Aston Villa, Leon Bailey, explotó contra la Federación de Futbol de Jamaica por la falta de apoyo, pues ya ni recuerda la última vez que recibió “un dólar” del máximo organismo del balompié en el país caribeño.

“No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a la selección. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”, dijo Bailey a Let’s Be Honest.

“Cuando digo que no hay profesionalismo me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Es ridículo. Cuando voy allí siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, puntualizó.

Leon Baile, en la pasada Copa de Oro ante México. (Cristian de Marchena / Mexsport)

¿Cuándo jugará México vs Jamaica en la Copa América 2024?

Sin una de sus máximas estrellas, la Selección de Jamaica iniciará su aventura en la Copa América 2024. El primer reto de los caribeños en la justa continental será ante la Selección Mexicana en el Estadio NRG, de la ciudad de Houston, Estados Unidos.

El encuentro entre la Selección Mexicana y Jamaica se disputará el sábado 22 de junio a las 19:00 (tiempo del centro de México). Además del Tricolor, los Reggae Boyz comparten grupo con Venezuela y Ecuador.