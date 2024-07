La mexicana, Gabriela Bayardo, representó a Países Bajos durante los Juegos Olímpicos de París 2024, estuvo en las semifinales de la categoría de Tiro con Arco por equipos, en las que cayó ante las representantes de su país de origen.

La arquera mexicana tuvo que competir ante Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes lograron vencer a la tripleta de Países Bajos en las Semifinales de Tiro con Arco.

La arquera mexicana que representó a Países Bajos se quedó a la orilla de conseguir la presea de bronce, misma que se quedó en manos de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz.

Luego de la derrota de la mexicana que se fue a Países Bajos para representar al país europeo, mencionó que los hinchas que se encontraban en el lugar donde perdió el bronce contra la tripleta de México le dijo que: “No Era Penal”.

La mexicana que representó a Países Bajos denuncia que le gritaron que: “No Era Penal”

La arquera mexicana que nació en Tijuana, Baja California, representó por segunda ocasión a Países Bajos en unos Juegos Olímpicos. Gabriela Bayardo fue vencida por las representantes de México.

Las mexicanas que consiguieron la primera medalla para México en París 2024 (Rebecca Blackwell / AP)

Gabriela Bayardo, reconoció la gran labor de sus contrincantes durante la pelea por la Medalla de Bronce, pero denunció que los hinchas mexicanos que se encontraban en el sitio de la batalla le recordaron el “No Era Penal” del juego entre Países Bajos vs México en el Mundial de Brasil 2014.

“Estoy feliz de que México ganara la medalla de Bronce, pero es difícil que nosotras hayamos perdido”…

“En Tokyo 2020 les ganamos, pero fue difícil ya que mis compañeras fueron debutantes, aunque felicitó a México, en las gradas hubo apoyo a mi persona, aunque me gritaron que ‘No Era Penal’, eso no me gustó la verdad”, dijo la arquera mexicana que representa a Países Bajos.

¿Por qué la representante mexicana escogió a Países Bajos para ir a los Juegos Olímpicos?

La arquera mexicana, Gabriela Bayardo, representó a Países Bajos en París 2024 y en Tokyo 2020 debido a que la burocracia mexicana no le permitió seguir en la delegación mexicana ya que adoptó la nacionalidad neerlandesa al casarse con Mike Schloesser.

Gabriela Bayardo representó a México en Río 2016, pero al casarse con Mike Schloesser en 2017, y al adoptar la nacionalidad de su esposo en 2020, la Conade no le permitió seguir representando a México ya que no quisieron que entrenara en Países Bajos, por lo que decidió representarlos a ellos.

“Sinceramente soy cien por ciento orgullosa de ser mexicana, de haberlos representado, pero ya los olvidé, me enfoco en el Tiro con Arco para Países Bajos, aquí todos estamos para ganar”: Gabriela Bayardo

Los Juegos Olímpicos de París 2024 le permitieron a Gabriela Bayardo enfrentar a México, país que dejó “atrás hace algunos años” y que no pudo vencer debido a la tripleta nacional mexicana compuesta por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz que se llevaron el Bronce.