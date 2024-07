La mexicana Ángela Ruiz hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues puso en alto el nombre de nuestro país al ganar la medalla de bronce en el Tiro con Arco Femenino por equipos.

Junto a Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz consiguió la presea del tercer lugar y la primera medalla para México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lo más impresionante de Ángela Ruiz, es que apenas tiene 18 años de edad, de hecho, su cumpleaños fue el día en que conquistó la presea para nuestro país.

¿Quién es Ángela Ruiz, la arquera mexicana medallista de los Juegos Olímpicos de París 2024?

Ángela Ruiz, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, nació el 28 de julio de 2006 en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

A pesar de su corta edad, la joven del norte del país ya tiene mucha experiencia internacional en distintas competencias de Tiro con Arco. Ella se describe como una persona introvertida, pero que disfruta mucho su deporte.

“Soy una persona introvertida, no hablo mucho pero cuando agarro confianza lo hago un poco más. Me gusta cocinar, pasar tiempo con mi familia y los perritos, tengo tres. Disfruto cada momento en el que entreno”, aseguró en entrevista con la CONADE.

Los inicios de Ángela Ruiz, medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024

En entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ángela Ruiz explicó cómo inició en el Tiro con Arco, disciplina que le dio la primera medalla a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“A los cuatro años empecé a hacer gimnasia artística, lo cual me gustaba y disfrutaba en todas las horas de entrenamiento. Llegó un punto en el que ya no avancé y me empezó a dar miedo de romper una parte de mi cuerpo, por lo que empecé a buscar deportes, y entrenadores en Saltillo me ofrecieron probarme en el tiro con arco”, menciona Ángela Ruiz.

“Me decidí por el alto rendimiento en 2021, cuando estuve en mi primera Olimpiada Nacional, ahí se hizo un selectivo para un Mundial Juvenil. Me fue bien para ser mi primer Mundial y supe que necesitaba seguir viajando, compitiendo y estar en el mundo internacional del tiro con arco para llegar a la élite”, agrega.